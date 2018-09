Pronòstic estacional: ¿com serà aquesta tardor?

Aquest setembre, a l’espera dels últims dies, molt probablement acabarà sent un mes altre cop càlid a gran part de Catalunya i molt plujós en alguns indrets del territori, en la mitjana en d'altres i també molt sec en d'altres. Setembre haurà sigut un mes amb precipitacions repartides molt irregularment. Malgrat tot, enguany sembla que seguim en una dinàmica molt bona de precipitacions.

Els models estacionals americans –de la NOAA–, ens donen una aproximació del que podria passar aquesta tardor. Segons aquests mapes, en el primer de temperatures ('T2M anomalies'), podem veure com sobre Catalunya, i sobre gran part d'Espanya i d'Europa, hi predomina el color taronja, cosa que indica la presència d'anomalies positives destacables. Estaríem parlant de la probabilitat que en el seu conjunt, i tenint en compte els mesos d'octubre, novembre i desembre, la tardor estigui entre 0,5 ºC i 1 ºC per sobre de la mitjana climàtica. És a dir, lleugerament més càlid del normal.

540x306 Mapa d'anomalies de precipitació estacional, previst per la tardor / NOAA Mapa d'anomalies de precipitació estacional, previst per la tardor / NOAA

D’altra banda, si ens posem a analitzar el mapa de precipitacions ('Prec anomalies') per al conjunt dels pròxims tres mesos, veiem com justament a sobre de Catalunya hi predomina el color blanc amb un píxel taronja sobre les Terres de l'Ebre i el pla de Lleida. És a dir, cap a aquests sectors és probable que hi hagi una disminució de les precipitacions d'entre un 20% i un 40% respecte a la mitjana climàtica. És a dir, si la mitjana de precipitacions del conjunt dels tres mesos a Lleida, per exemple, és de 100 litres/m2, vol dir que hi podrien caure entre 60 i 80 litres/m2 en el conjunt d'aquests pròxims tres mesos.

En definitiva, aquests pronòstics mai s’han d’agafar al peu de la lletra, són molt orientatius i poden fallar –i més en el cas de la tardor, que és l'estació més variant de l'any–. Tot i això, ens mostren una tendència que en alguns mesos és encertada amb pocs errors. Per exemple, aquest estiu han encertat en la majoria de casos que seria més plujós del normal, però també indicava un estiu fresc amb temperatures per sota la mitjana i no ha sigut així.