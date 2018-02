Pujada transitòria de la temperatura

La neu ha tornat a caure amb ganes a molts punts del Pirineu i, fins i tot, a cotes baixes de l'Alt Empordà. Segons informava el Servei Meteorològic de Catalunya, de matinada s'ha arribat a veure nevar al coll del Pertús, a la Junquera.

Ambient més suau durant unes hores

Totes aquestes precipitacions aniran marxant i quedaran concentrades al vessant nord del Pirineu, bàsicament a l'Aran. Al llarg de la resta del dia anirà plovent i nevant de manera feble i intermitent en aquest sector, amb una cota de neu que al migdia pujarà per sobre dels 1.500 o 1.600 metres. Això sí, al vespre tornarà a baixar fins als 1.000 metres.

A la resta de territoris, s'espera un diumenge marcat pel pas de bandes de núvols. No seran gaire espessos. De fet, hi haurà moltes estones de sol, sobretot durant les hores centrals de la jornada. De cara a la tarda, amb l'arribada d'un altre front (aquest, darrere seu porta una massa d'aire fred) augmentarà la nuvolositat ràpidament. Fins i tot, a partir del vespre es poden escapar quatre gotes mal comptades al nord del Principat.

Notarem un ambient menys fred al migdia. Avui, molts termòmetres s'enfilaran amb facilitat per sobre dels 10 ºC, i a punts propers a la costa s'arribarà a valors de més de 15 ºC, especialment a les Terres de l'Ebre i a bona part del País Valencià.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / ARAméteo / GFS Temperatura màxima prevista per avui / ARAméteo / GFS

Canvi de temps important

Demà començarem la setmana amb un nou canvi de temps. L'arribada d'una massa d'aire fred farà que la temperatura baixi arreu. Fins i tot, a punts del litoral i prelitoral central farà més fred al migdia que no pas de matinada.

El cel es mantindrà força ennuvolat en general, tot i que per l'interior del Principat i per la Catalunya del Nord s'obriran clarianes a partir de mig matí. Ara bé, al sector central del litoral i prelitoral, així com al vessant nord del Pirineu, al País Valencià i a les Illes els núvols no marxaran. De fet, en aquests sectors s'esperen ruixats durant bona part del dia.

540x306 Precipitació acumulada prevista per demà / ARAméteo / GFS Precipitació acumulada prevista per demà / ARAméteo / GFS

Caldrà estar atents a l'evolució de la cota de neu a les comarques del litoral i prelitoral central. De nou, s'ajuntarà l'aire fred amb les precipitacions, i això farà que al llarg del dia la neu vagi apareixent a zones cada vegada menys habituades. A primera hora del matí la cota de neu se situarà entorn dels 1.000 metres, però ràpidament baixarà fins a situar-se cap als 600 metres al migdia. A la tarda continuarà baixant, i al vespre podria voltar entre els 300 i els 500 metres, en funció de la zona. Tornarem a tenir un dia ben entretingut pels aficionats i professionals a la meteorologia.

La matinada de dimarts serà molt freda arreu, amb glaçades gairebé generalitzades. Tot i això, els models meteorològics indiquen que la setmana serà força tranquil·la i amb una temperatura que s'anirà recuperant, sobretot a partir de dimecres.