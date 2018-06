Punt de partida d'uns quants dies de calor intensa

La nit ha tornat a ser relativament agradable, encara de força bon dormir a la majoria de comarques. Les temperatures mínimes han estat similars a les de divendres i tan sols han superat la marca dels 20 graus en alguns trams de la costa: 22 ºC al barri del Raval de Barcelona, al Prat de Llobregat i a St. Carles de la Ràpita, o 21 ºC a l'Aldea i a la ciutat de Tarragona.

La calor s'intensificarà a partir d'aquest dissabte a causa de l'entrada d'aire més càlid en altura. Avui al migdia el termòmetre assenyalarà entre 1 i 3 graus més que ahir a la majoria de comarques, un ascens superior en àmbits de muntanya del nord del país. Al migdia s'assoliran els 30 graus amb més facilitat que ahir a l'interior, i es podran fregar els 35 graus cap al Pla de Lleida i a la Franja de Ponent.

Dia de platja i muntanya

El sol imperarà arreu, per bé que arran de mar -en alguns trams del litoral català i valencià- s'observaran bancs de núvols baixos trencats o boira costanera de forma intermitent. Malgrat tot, els núvols no impediran que sigui un dia de platja. La xafogor serà moderada, es mantindrà la bona situació marítima i el vent bufarà feble de llevant o gregal. El vent manxarà amb més energia a les Illes, on hi haurà àrees de maror, així com al sud del cap de la Nau.

A la tarda també es gestaran algunes nuvolades cap al Pirineu però, a diferència dels darrers dies, avui ja no implicaran precipitacions.

El temps no variarà gaire de cara a diumenge. El segon dia del cap de setmana continuarà emmarcat en un context plenament estiuenc. La xafogor serà notable al litoral i a les Illes, on es mantindrà la possibilitat de bancs de boira costanera o de núvols baixos, i el cel clar predominarà a la resta del territori.

El termòmetre pujarà una mica més i assolirà la marca dels 35 graus al migdia a més localitats de Ponent i també cap a l'interior de València A la tarda descarregaran tronades al nord del Pirineu, sobretot al vessant francès, i entre la tarda i el vespre podrien arribar gotellades o xàfecs aïllats a punts de la Franja o al sector occidental del Pirineu i Prepirineu català.

540x306 Previsió de xàfecs de tarda per diumenge / ARA.CAT (GFS) Previsió de xàfecs de tarda per diumenge / ARA.CAT (GFS)

Sol i calor fins dijous

La calor ens acompanyarà també a l'inici de la setmana vinent, com a mínim fins dijous. El termòmetre no assenyalarà valors desorbitats, però se superaran els 35 graus a força poblacions de Ponent, l'interior de Girona i del País Valencià. Dimecres podria ser el dia més càlid de la setmana.

La xafogor serà intensa a la costa i a partir de dilluns reapareixeran els xàfecs de tarda puntuals cap al Pirineu. Divendres podria arribar un canvi de temps més notori.