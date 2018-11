Les pedregades més importants de la temporada a Europa

El laboratori europeu de tempestes severes (European Severe Storm Laboratory, ESSL) ha publicat un recull sobre els episodis de pedregades més destacables d'aquest any al continent europeu. Les dades provenen d'una base de dades pública on persones d'arreu reporten fenòmens de temps sever observats, com fortes ratxes de vent, aiguats o tornados.

In 2018 we had 26 days in which hail exceeding 5 cm and causing significant damage to properties was observed in Europe (and reported in the ESDW). For more details read our latest blog post by @Djpuco at https://t.co/yWoO6QAqb4. #hail pic.twitter.com/ICpGO8cPwT — ESSL (@essl_ecss) 23 de novembre de 2018

La pedregada més important d'enguany, pel que fa a la mida de la pedra, es va registrar a Eslovènia el dia 8 de juny. Llavors, una potent tempesta va descarregar sobre la població de Črnomelj, al sud del país. Es van arribar a mesurar pedres de fins a 12 centímetres de diàmetre. Això va provocar danys en teulades de cases i granges de la zona, tal com es pot veure en aquesta fotografia feta des de l'aire. En aquella ocasió, la traça de danys a causa de la pedregada va arribar als 40 quilòmetres de llargada.

A look back at last summer: aftermath of the severe hailstorm with the largest hailstones in Europe in 2018 - hail up to 12 cm across in Črnomelj, Slovenia on June 8. Report: Joško Kladušan pic.twitter.com/N9HGwLIeSy — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 24 de novembre de 2018

Des de l'ESSL també es destaquen les pedregades registrades els dies 1 de maig i 30 de juny al nord-est de Polònia i al sud de Rússia, respectivament. En ambdues ocasions l'extensió de les conseqüències de la tempesta va superar els 200 quilòmetres de llargada.

A Catalunya també ha estat un any de pedregades intenses. Alguns dels episodis més importants van passar al llarg de l'estiu. El 24 de juliol les tempestes van deixar pedregades al Ripollès, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i al Gironès. Al voltant de les ciutats de Salt i Girona es van observar pedres de més de 4 centímetres de diàmetre. El dia 8 d'agost li va tocar el rebre a la capital del Berguedà amb una situació ben semblant. Llavors, les pedres van malmetre desenes de vehicles estacionats als carrers de la població.

Unes jornades més tard, el dia 29 a la tarda, els forts xàfecs que van descarregar a l'interior del nord-est del Principat van deixar pedres superiors als 3 centímetres de diàmetre a les comarques de la Garrotxa i del Pla de l'Estany. I a principis de setembre, a banda de tornar a afectar punts de les comarques de Girona, els forts aiguats acompanyats de pedres de mida considerable van portar més d'un maldecap a les Terres de l'Ebre. Aquella tarda es van poder captar imatges tan espectaculars com les d'aquest vídeo registrat a la badia dels Alfacs.