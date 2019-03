El Regne Unit ha reduït un 44% les emissions de gasos d'efecte hivernacle des del 1990

No tot són males notícies quan es tracta de l'escalfament global i les polítiques per fer-hi front. Aquest dijous el departament d'Empresa, Energia i Estratègia Industrial del Regne Unit ha publicat unes dades segons les quals el país ha reduït les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 2,5% durant l'últim any.

Aquesta baixada continua la tendència estable dels últims anys. Aquest és el sisè any consecutiu en què el país ha emès menys gasos contaminants que l'any anterior. Des del 1990 el Regne Unit ha reduït un 43% les seves emissions de gasos que afavoreixen l'escalfament global. Tot i així, la baixada d'emissions no ha estat tan marcada com la dels últims anys. El 2017 van baixar un 3% i el 2016 fins a un 6%. El descens l'ha provocat en bona part la baixada de fins a un 10% d'emissions en les centrals de producció d'energia, que han continuat virant del carbó cap a les renovables.

Catalunya i Espanya estan molt lluny d'aquestes dades. Segons dades de l'Idescat, a Catalunya el 2016 encara es van emetre un 15% més de gasos d'efecte hivernacle que l'any 1990, i a Espanya un 16% més. Tot i que la crisi econòmica del 2007 va provocar que les emissions baixessin força durant els anys següents, des del 2013 han repuntat. El 2013 i el 2014 a Catalunya es van arribar a emetre només un 10% més de gasos d'efecte hivernacle que el 1990, però des de llavors s'ha tornat a un augment del 15%. En conjunt a la Unió Europea les emissions han baixat a prop d'un 24% des del 1990.