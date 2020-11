Restes del temporal a la costa i cel serè, amb temperatures més altes

La borrasca s’allunya cap a la Mediterrània més occidental i, per tant, les pluges han finalitzat, amb quantitats que durant tot l’episodi han superat els 200 l/m2 a alguns observatoris del Montseny o de comarques com la Selva i la Garrotxa. Les darreres precipitacions van ser més abundants cap al nord-est, destacant els següents valors registrats durant aquest passat dissabte (en l/m2):

Molló: 81

Puig Sesolles (1668 m): 75

La Vall de Vianya: 64

Viladrau: 59

Sant Pau de Segúries: 57

Cabanes: 50

La nevada al Prepirineu oriental i a la vall del Ter ha estat destacable amb gruixos importants a Vallter, on ha caigut gairebé mig metre de neu a cota alta. Al Cadí-Moixeró els gruixos de neu recent han oscil·lat entre els 10 i 20 cm a 2300 m, amb una cota de neu que va baixar puntualment fins als 1400 m, aproximadament.

Ulldeter (2410 m): 45 cm

Cadí Nord (2143 m): 15 cm

Malniu (2230 m): 7 cm

Port del Comte (2316 m): 6 cm

Nevada de fins a 45 cm de neu recent a Vallter / Infonieve

La passsada matinada la temperatura ha baixat a l’interior respecte els dies anteriors i a la costa s’ha mantingut a ratlla degut al cel mig cobert. Destaquem les següents mínimes:

Barcelona: 14ºC

Tarragona: 12ºC

Girona: 12ºC

Lleida: 6ºC

Balaguer: 8ºC

Manresa: 8ºC

L’Estartit: 14ºC

Prades: 6ºC

Alcanar: 11ºC

El Pont de Suert: 0ºC

Diferència de la temperatura màxima prevista entre ahir dissabte i aquest diumenge

Canvi radical en el temps per aquest diumenge amb un cel més serè i només la presència d’alguns núvols costaners que acabaran trencant-se. S’espera una dia assolellat i amb bona visibilitat, tret d’algunes boires que es mantindran a les planes interiors i a les conques pirinenques o prepirinenques. Les temperatures es mouran entre els 15ºC i els 19ºC de màxima, quedant més frenades al Pirineu, on no passaran dels 13ºC. A la costa veurem les restes del temporal marítim, encara amb una notable mar de fons de l’est, amb forta maror a tot el litoral i onades que encara poden superar els tres metres al nord de la Costa Brava (maregassa). De fet, durant el matí el Servei Meteorològic de Catalunya encara manté actiu un avís per fort onatge.

Avís per fort onatge aquest diumenge a la costa catalana / Meteocat

Per dimarts continuarem amb cel serè i algunes boires interiors, amb nous canvis de cara a dimecres per l’entrada d’un front que tornarà a deixar alguns xàfecs i farà baixar la temperatura, amb l’entrada de tramuntana a l’Empordà i mestral a les Terres de l’Ebre.

Pluja acumulada prevista pel proper dimecres