Roma emblanquinada en una setmana de fred siberià per tot Europa

La neu ja ha començat a arribar a les grans ciutats on no hi és gaire habitual. És el cas, per exemple, de Roma, on entre ahir i avui s'hi han acumulat fins a 10 centímetres en alguns punts de la ciutat. La capital italiana ha començat aquest dilluns sota una capa de neu que no s'hi veia des fa exactament sis 6 anys, segons publica 'Il Corriere della Sera'. L'últim que cop que Roma havia quedat blanca va ser el febrer del 2012. La nevada ha provocat retards en la circulació de trens de fins a 5 hores, un retards que de retruc afecten molts altres punts del país. Els aeroports de Roma també han experimentat retards importants, uns problemes que també s'han produït a Estocolm i Bergen, segons el portal d'aviació Flightradar.com.

Rooftops and domes in ancient Rome covered in snow this morning… #nevearoma pic.twitter.com/Rd5tVoRsRq — Joshua McElwee (@joshjmac) February 26, 2018

Rome covered in snow: very rare! Some pictures of the Vatican. pic.twitter.com/A0LzHGrJob — Jaime deBourbonParme (@jaimedebourbon) February 26, 2018

A moltes àrees dels Balcans també hi han caigut nevades abundants durant les últimes hores, però a bona part d'Europa el pitjor en aquest inici de setmana són les temperatures. Aquestes són algunes de les mínimes més destacables d'aquest dilluns:

Moscou, -20º

Oslo, -20º

Minsk, -20º

Kiev, -16º

Munic, -15º

Praga, -14º

Viena, -13º

Varsòvia, -12º

Estocolm, -12º

Zuric, -11º

Berlín, -9º

El fred més cru no arribarà fins al centre de la setmana, i en alguns casos el que digui el termòmetre no s'ajustarà gaire bé amb la sensació tèrmica. El vent moderat d'entre el sud i l'est farà que, per exemple, a Londres i a París dimecres la sensació tèrmica pugui arribar fins als -10º, a Amsterdam s'hi esperen valors de sensació de fins a -15º, i a Berlín, d'entre -15 i -20º.