Sant Esteve amb més boires i cels enteranyinats

Aquesta jornada de Sant Esteve continuarem amb la mateixa tendència de temps que la del dia de Nadal. Al llarg del matí, esperem que les boires i l'ambient fred dominin en gran part de les fondalades interiors amb temperatures força fredes, però sense arribar a glaçar. En la majoria dels casos no hi haurà boira gebradora.

540x306 Percentatge de cel ennuvolat previst per avui Sant Esteve / GFS 0.25 / ARA Méteo Percentatge de cel ennuvolat previst per avui Sant Esteve / GFS 0.25 / ARA Méteo

A partir del migdia i sobretot durant la tarda, algunes d'aquestes boires, sobretot a la Catalunya Central i Osona, tendiran a fer-se més altes i no reduiran tant la visibilitat. Fins i tot, algunes podrien desaparèixer. On probablement no ho faran serà al pla de Lleida, com ja va passar ahir, on s'espera que la boira sigui persistent durant tota la jornada.

A la resta d'indrets, fora de les zones de boira, durant el matí farà sol però amb força núvols prims que enteranyinaran el cel. A partir del migdia i durant la tarda, el sol podria quedar força tapat per aquests mateixos núvols alts, que podran ser més compactes i densos. Malgrat tot, un dia més no esperem precipitacions en cap indret del territori català. A causa d'aquest increment de la nuvolositat de tipus alt i l'augment de les boires, avui les temperatures màximes podrien quedar amb valors lleugerament inferiors als d'ahir.

540x306 Diferència de temperatures màximes previstes per avui Sant Esteve respecte ahir Nadal / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes previstes per avui Sant Esteve respecte ahir Nadal / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Diferència de temperatures mínimes entre avui i demà dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures mínimes entre avui i demà dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara els pròxims dies, tampoc es veuen novetats significatives i sembla que aquest any 2018 l'acabarem amb anticicló. En el tram final de l'any, les temperatures aniran experimentant un lleuger descens amb nits més fredes i glaçades que podrien reaparèixer en molts punts de l'interior, alhora que tindrem també màximes més curtes. En definitiva, valors més normals per a l'època, molt lluny dels 20 ºC a què hem estat arribant aquests dies.