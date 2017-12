El vent de Santa Ana descontrola els incendis a Los Angeles

El fort vent i els baixos nivells d'humitat van fer augmentar aquest dimecres la gravetat dels incendis que des de dilluns cremen al sud de Califòrnia. Ja són més de 36.000 les hectàrees que s'han cremat en el focus més gran, l'anomenat foc Thomas, però hi ha actius quatre incendis més. Cal tenir present que a l'Empordà el 2012 s'hi van cremar unes 14.000 hectàrees. Alguns dels focs cremen a tocar de Los Angeles, especialment al luxós barri de Bel Air, fet que ha provocat que el cel de la ciutat estigui carregat de cendra. Segons diversos mitjans locals, fins ara s'han d'evacuar més de 200.000 persones. Fins ara els focs no han provocat cap víctima.

Segons la NOAA i el National Weather Service més de 9 milions de persones viuen avui en una zona catalogada de risc extrem d'incendis, que s'estén entre Santa Barbara i San Diego, amb Los Angeles enmig.

El desencadenant d'aquests grans incendis en ple mes de desembre és l'anomenat vent de Santa Ana, un vent de nord-est que arriba de l'interior, de la Gran Conca, i que es va escalfant i ressecant a mesura que travessa muntanyes i s'atansa a la costa californiana. Les ratxes de vent han arribat a superar els 135 km/h a les muntanyes de Santa Monica aquest dimecres, i les previsions apunten que encara podria arribar fins i tot a ser més fort durant les primeres hores de dijous. La combinació del vent amb humitats de menys del 10% fa gairebé impossible fer front als focs.

Los Angeles is on fire-these images are nuts. Everyone stay safe!



This is video on the 405 near the Getty Center. They just closed this part of the highway. #LAFire #ThomasFire #AMJoy pic.twitter.com/46vKiPkozk