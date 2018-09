Seguirà el temps insegur amb temperatures càlides

Durant la jornada d’ahir dissabte, els ruixats i les tempestes van arribar a ser molt abundants en alguns indrets del sud del país, acumulant més de 50 litres/m2 en alguns casos. En destaquen (dades en litres/m2):

60l/m2 a Pratdip,

53 l/m2 a l’Illa de Buda (Delta de l’Ebre),

50 l/m2 a l’Alforja,

39 l/m2 a Sant Jaume d’Enveja,

32 l/m2 a l’Ametlla de Mar,

15 l/m2 a El Perelló,

12 l/m2 a Tivissa.

A banda dels ruixats d’ahir, al llarg d’aquesta matinada també s’han reproduït nous ruixats altra vegada, cap a sectors del litoral i prelitoral on s’han recollit fins a 13 litres/m2 a Siurana, 5 a Sant Quirze del Vallès, 3 a Viladecavalls o 2 a Cerdanyola del Vallès.

Previsió meteorològica

Durant aquest matí de diumenge, esperem que la nuvolositat abundant torni a ser la protagonista a gran part del litoral i prelitoral a l’hora que es podran gestar ruixats on algun podria descarregar amb forta intensitat. En principi, haurien d’afectar amb major probabilitat a punts del litoral de Barcelona i Girona, però no se’n descarten a la resta del litoral.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

Durant la tarda, aquests ruixats del litoral haurien d’anar a menys i haurien de reproduir-se de nous cap al Pirineu i Prepirineu però menys extensos i més irregulars fins al vespre, quan també tendirien a desaparèixer. A mesura que avanci la tarda, les clarianes i el sol guanyaran terreny d’oest a est.

540x306 Nuvolositat prevista per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Nuvolositat prevista per avui diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

540x306 Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo

Degut a la nuvolositat abundant que esperem durant bona part del dia al litoral i prelitoral, les temperatures màximes patiran una lleugera davallada en aquests indrets, mentre que a ponent o Pirineu on s’esperen més sol, els valors experimentaran un ascens significatiu respecte a les darreres jornades.

De cara a la setmana que ve...

Els mapes són molt canviants i cada actualització dels models meteorològics, a poques hores vista, pot fer canviar el pronòstic considerablement. Tot i això, la tendència de les últimes actualitzacions ens fan pensar en una primera meitat de setmana molt inestable, especialment dimarts, quan es podrien produir precipitacions abundants en diversos indrets de la costa i prelitoral català.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dimarts / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dimarts / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Malgrat tot, les temperatures seguiran sempre per la banda alta del termòmetre. No es veu una refrescada clara o una entrada contundent a la tardor, ni a mig ni a llarg termini. És a dir, seguirem amb valors més propis de finals d'estiu que no pas de tardor, fins gairebé el mes d'Octubre.