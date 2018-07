Tarda de pedregades al Pirineu i a les comarques del nord-est

Els xàfecs i les tempestes han estat els protagonistes de la tarda. Amb el pas de les hores s'han anat escampant per les comarques del Pirineu, del Prepirineu i del quadrant nord-est. Les nuvolades eren molt desenvolupades i superaven els 10 quilòmetres d'alçada, tal com es podia observar el tall vertical de la imatge radar publicat del Servei Meteorològic de Catalunya.

Intensitat forta a St. Joan de les Abadesses (el Ripollès) amb 24,6 mm en 30min, i a Anglès (la Selva) amb 25.7 mm en 30min. Localment acompanyats de pedra de fins a 2-3cm com és el cas de Rupit i Pruit i de Ribes de Freser. Tall vertical de la tempesta de la Selva. #meteocat pic.twitter.com/qnoOjIUSnn — Meteocat (@meteocat) 7 de juliol de 2018

Les precipitacions han estat localment intenses. Per exemple, a Santa Coloma de Farners han arribat a caure 27,8 mm en mitja hora, 4,1 mm dels quals en tan sols 1 minuts. A més, fins a les 20.00 h s'han arribat a acumular quantitats superiors als 50 litres per metre quadrat. Destaquen:

61 mm a Sant Joan de les Abadesses

38 mm a Sant Feliu de Pallerols

30 mm al Pantà de Sau

29 mm a Ripoll

28 mm a Ribes de Freser

28 mm a Santa Coloma de Farners

27 mm a Sant Esteve d'en Bas

27 mm a Anglès

25 mm a l'Esquirol

22 mm a la Quar

20 mm a Gurb

17 mm a Barruera

A banda de pluges fortes, els llamps han tingut un paper destacat. Segons informava el Meteocat, fins a un quart de vuit del vespre s'havien registrat un total de 446 llamps que havien impactat a terra.

Diverses poblacions han estat afectades per pedregades. En alguns casos, com a Santa Coloma de Farners o Ribes de Freser, el diàmetre d'algunes de les pedres superava els 3 centímetres. S'ha vist pedregar a les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, Osona i la Selva. Fins i tot, a Andorra s'han registrat calamarsades prou abundants com per emblanquinar els cims del Principat.

Mida de certes pedres a #ribesdefreser. 17 mm i segueix plovent ara de forma feble a moderada.. . 14°C pic.twitter.com/13YTqpgsJf — MeteoRibes (@MeteoRibes) 7 de juliol de 2018

Les nuvolades, vistes des de sota i des de la distància, eren molt fotogèniques. Els cumulonimbus s'han pogut observar des de bona part de les comarques de Barcelona, de Lleida i de Girona.