Temperatura i coronavirus: l'Aemet hi veu relació també a Espanya

Des de fa algunes setmanes diversos estudis busquen una correlació entre el coronavirus i algunes variables meteorològiques, una relació que s'ha constatat que existeix en altres virus i malalties respiratòries. No tots els treballs que han sortit a la llum fins ara van la mateixa línia, però sembla que són més nombrosos els que apunten que les temperatures i la humitat alta dificulten la transmissió del nou virus.

Avui ha aparegut un estudi fet amb dades només de l'estat espanyol que va en la mateixa línia. L'Agència Estatal de Meteorologia i l'Institut de Salut Carlos III han publicat un informe fet amb dades de les últimes dues setmanes en què apunten que hi ha una correlació entre la temperatura i el nombre de casos nous del virus.

651x366 Correlació entre temperatura mitjana i nombre de casos nous per 100.000 habitants / AEMET Correlació entre temperatura mitjana i nombre de casos nous per 100.000 habitants / AEMET

Les comunitats autònomes amb un nombre de casos nous per cada 100.000 habitants més baix tendeixen a ser les que han registrat una temperatura mitjana més alta. Amb dades per separat d'una setmana i de l'altra s'arriba a una conclusió similar. L'estudi revela que comunitats autònomes com les Canàries, les Balears, Múrcia i Andalusia estan entre les que han tingut menys casos nous per cada 100.000 habitants, mentre que la Rioja, Navarra i Madrid són de les que n'han tingut més. En els gràfics, com més a l'esquerra siguin els punts, més baixa ha estat la temperatura, i com més amunt siguin, més casos nous del virus.

També es pot comprovar que Catalunya ha estat dins del grup de regions amb temperatures més baixes aquestes últimes dues setmanes, més baixes que les de Galícia i el País Basc. Els primers set dies d'abril la temperatura mitjana va ser més baixa que la dels mesos de febrer i març en alguns indrets.

Aquesta setmana entrarà una massa d'aire una mica més càlid, i tot i que els núvols frenaran el termòmetre al migdia, de nit i al matí cada cop farà menys fred. A llarg termini no hi ha indicis que la temperatura s'hagi de disparar, però tampoc és probable que entri cap massa d'aire fred que pugui fer anar el termòmetre endarrere. Sembla que arribarem al tram final del mes amb temperatures normals o en tot cas lleugerament baixes per a l'època.

L'informe de l'Aemet també exposa que s'està treballant amb la hipòtesi que als indrets amb més contaminació la malaltia tingui un comportament més agressiu. En aquest sentit, la relació podria centrar-se sobretot en un contaminant: les partícules PM10, les de més grandària.