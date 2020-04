Temperatura, humitat i covid-19: podria haver-hi treva a l'estiu

El programa Copernicus de la Unió Europea ha publicat avui un seguit de mapes que creuen el nombre de víctimes certificades a causa del covid-19 amb dades de temperatura i humitat. Tot i que els mapes s'han publicat sense cap informació per interpretar-los, els criteris per dibuixar els diferents colors s'han basat en un estudi científic recent que apunta que el covid-19 podria tenir un comportament estacional, com l'han tingut altres virus semblants.

El color blanc dels mapes de temperatura i humitat coincideix amb la franja en què investigadors de la Universitat de Maryland, als Estats Units, han detectat més brots importants. Segons aquest estudi, l'estreta franja latitudinal de les zones on hi ha hagut grans brots del virus és un dels factors que apunta cap a la possibilitat que es tracti d'un virus estacional. El ventall de temperatura especialment favorable per a la transmissió es mouria entre els 5 i els 11 graus, segons aquest estudi.

Com s'ha apuntat també en altres treballs fets a correcuita aquests dies, la humitat podria ser un factor clau en aquest risc de transmissió, sobretot la humitat absoluta, és a dir, la quantitat total de vapor d'aigua que hi ha per cada gram d'aire. Els mapes del projecte Copernicus estan dibuixats també a partir d'aquesta variable, i en aquest cas igualment el color blanc defineix el ventall d'humitat en què el virus viu i es transmet més bé.

Les condicions més bones per a la supervivència del virus serien entre 4 i 7 grams de vapor d'aigua per cada metre cúbic d'aire. És a dir, quan l'aire és bastant sec. Cal tenir en compte que la humitat absoluta i la temperatura estan molt relacionades: l'aire fred admet poca quantitat de vapor d'aigua abans de saturar-se, mentre que l'aire calent en pot contenir molt més. Per exemple, a 30 ºC i amb una humitat relativa del 50%, la quantitat total de vapor d'aigua que contindria l'aire serien 15 grams per cada metre cúbic d'aire. A 10 ºC i amb un 50% d'humitat relativa, la quantitat de vapor d'aigua baixa fins a 3,7 grams per metre cúbic d'aire.

651x366 Comparació entre nivells d'humitat i víctimes per Coronavirus / COPERNICUS ECMWF Comparació entre nivells d'humitat i víctimes per Coronavirus / COPERNICUS ECMWF

L'estudi de la Universitat de Maryland posa de manifest que les zones més fredes de latituds altes també han quedat relativament al marge del virus, cosa que pot obrir la possibilitat que hi hagi també un mínim de temperatura per sota del qual la transmissió del virus sigui menys efectiva.

Els mapes de Copernicus permeten veure en quines zones la temperatura i la humitat facilitarien la transmissió dels virus de cara als pròxims mesos. A partir de les mitjanes habituals d'aquestes variables durant els mesos d'abril, maig i juny es pot comprovar que les teòriques condicions favorables per als brots anirien avançant cap a latituds més altes, amb l'avantatge que en aquests països la transició entre el fred més intens i la temperatura d'estiu és més curta, és a dir, aquestes condicions idònies es donarien durant menys temps.