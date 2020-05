Terratrèmol de magnitud 3,6 a la Selva

Un terratrèmol ha sacsejat aquesta tarda la comarca de la Selva just quan faltaven dotze minuts per a les tres. El sisme ha estat de magnitud 3,6 i s'ha produït a una profunditat de 5 quilòmetres, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'epicentre ha sigut Riudarenes, molt a prop de Santa Coloma de Farners. No hi ha hagut danys materials ni personals, tot i que que el terratrèmol s'ha pogut notar en diverses comarques de Girona i Barcelona. Protecció Civil ha emès una prealerta del pla Sismicat.

El telèfon 112 ha rebut una vintena de trucades de ciutadans que havien percebut el tremolor: els avisos han arribat tant de municipis pròxims a l'epicentre com Girona, Blanes i Tordera, com fins i tot d'Esplugues de Llobregat. Segons una simulació de l'ICGC, el sisme hauria pogut ser percebut també en comarques com la Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany, el Maresme i fins i tot en llocs de l'Empordà i el Vallès.

Tot i que el terratrèmol gairebé no s'ha notat a Barcelona, els sismògrafs de la ciutat sí que l'han percebut clarament, segons han explicat a Twitter tècnics del projecte Sanims de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CTJA-CSIC).

És el terratrèmol més important a Catalunya des del 3 d'abril de l'any passat. Llavors n'hi va haver un de magnitud 4 amb l'epicentre prop de la Seu d'Urgell. Un altre de destacat dels últims anys a Catalunya va ser el que es va produir el 29 d'octubre del 2015 al golf de Roses, àmpliament percebut a les comarques de Girona i Barcelona.

Totes les estacions sismiques del projecte #SANIMS instal·lades dins la ciutat de Barcelona han enregistrat clarament el #terratremol de La Selva pic.twitter.com/i42NcgCL65 — Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi) May 8, 2020

Confinament als sismògrafs

La baixada de l'activitat de les últimes setmanes no només s'ha percebut en les estacions de contaminació, sinó també als sismògrafs. Segons va fer públic ahir l'ICGC, estacions urbanes com la de Reus ha registrat una baixada d'un 25% del soroll sísmic entre el 30 de març i el 12 d'abril. Fa algunes setmanes tècnics de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CTJA-CSIC) ja van poder detectar que a Barcelona aquest indicador havia baixat un 50% en la majoria d'estacions, i fins al 70% en alguns casos. L'anomenat soroll sísmic és tot allò que perceben els sismògrafs relacionat amb l'activitat humana, com el trànsit, el metro i l'activitat industrial. També produeixen soroll sísmic elements naturals com el vent i un temporal marítim.