Torna la bonança al migdia

El fred dels últims dies s'allunya durant 48 hores. De fet, aquest matí ja s'ha notat una pujada notable del termòmetre a bona part del país. La temperatura mínima ha estat entre dos i vuit graus més alta. Tot i això, encara hi ha hagut valors a la vora dels 0 ºC en algunes fondalades de l'interior.

Avui serà una jornada entre poc i mig ennuvolada, en general. Aniran passant bandes de núvols alts i mitjans que seran una mica més espessos a la meitat nord. L'excepció la trobarem a la Vall d'Aran, on la nuvolositat serà abundant durant bona part del dia i, a més, hi haurà precipitacions febles i intermitents. Això sí, com que la temperatura pujarà, també ho farà la cota de neu: passarà dels 1.800 metres als 2.200 metres a partir del migdia. A banda, hi haurà núvols baixos al massís del Port.

Com dèiem, l'ambient al migdia serà fins i tot agradable en algunes comarques. Se superaran els 20 ºC de màxima a molts punts del litoral central i sud, al Camp de Tarragona, a la vall de l'Ebre, al pla de Lleida i a bona part de la costa del País Valencià.

El vent de tramuntana i mestral continuarà bufant amb cops de més de 50 km/h als cims del Pirineu, al sud del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i, sobretot, al nord de l'Alt Empordà. De cara al final del dia el vent es reforçarà a les comarques del sud del país.

Demà es mantindrà el cel pràcticament serè arreu durant tot el dia. Altre cop, però, a partir del migdia s'ennuvolarà al vessant nord del Pirineu i a la resta de l'extrem nord de la serralada. A la tarda reapareixeran les precipitacions, que primer seran en forma de pluja per sota dels 2.200 metres i després de cara a la nit la cota de neu baixarà fins als 1.300 metres.

El vent s'enfortirà a partir del vespre als dos extrems del país. De fet, de cara a dilluns caldrà estar pendents de la ventada que podrà afectar de manera força general la majoria de comarques. En aquest sentit, hi ha activat un avís per ratxes de vent fort del Servei Meteorològic de Catalunya per als pròxims dies.