Transmissió de virus: la humitat podria ser més important que la temperatura

Els experts no es cansen de dir que el virus Covid-19 és nou i que encara se'n desconeixen aspectes com l'estacionalitat, però altres virus més coneguts com el de la grip acostumen a tenir un comportament estacional. Tot i que la idea més estesa és que la pujada de temperatura complica el contagi, diversos estudis dels últims anys fan pensar que, d'entre els factors climàtics, la humitat té un pes més important que la temperatura a l'hora d'influir en la taxa de contagis.

Hi ha consens en el fet que cap factor atmosfèric és el principal actor d'un brot de grip, sinó més aviat una condició prèvia que pot afavorir que el virus es propagui més fàcilment. Tot i que l'efecte de la humitat no és decisiu, s'ha constatat que és rellevant en diversos estudis recents.

Un estudi publicat el 2013 a la revista Plos One revelava que l'efectivitat del virus es rebaixava a només un 15-22% quan la humitat era superior al 42% i, en canvi, quan la humitat era més baixa del 24% l'efectivitat del virus es mantenia entre un 71 i un 77%.

Un altre estudi fet a Holanda amb dades entre el 1970 i el 2011 revelava que la humitat podia explicar una variació de la intensitat en la transmissió del voltant del 3% amb dades setmana a setmana. L'estudi explica que encara que el pes de la humitat en la transmissió és petit, les fluctuacions de la humitat durant l'any poden determinar quan és o no possible la transmissió continuada del virus.

En aquest sentit, les últimes setmanes les condicions no han sigut favorables per ajudar a parar la transmissió de la grip, i potser tampoc per parar la transmissió del coronavirus. Fixeu-vos en les dades d'humitat mitjana diària a Barcelona, l'estancament de principis de febrer va afavorir la humitat elevada a cotes baixes, però en canvi les ventades d'aquests primers dies de març han assecat l'ambient. D'una mitjana d'humitat al voltant del 80% hem passat a valors pròxims al 50%.

651x366 Evolució de la humitat a Barcelona durant les últimes setmanes Evolució de la humitat a Barcelona durant les últimes setmanes

Aquesta setmana el vent pararà i això afavorirà que la humitat pugi, sobretot a la costa i al prelitoral. La setmana que ve encara és incerta, però no és gens descartable que comenci amb pluges de cara a dilluns.

Bona part del fet que la grip es transmeti millor a l'hivern que a l'estiu també té a veure amb el fet que passem més hores en espais tancats. Els sistemes de calefacció acostumen a assecar l'aire dels espais interiors. Si teniu una estació meteorològica a casa és bo fixar-se en quina és la humitat interior i evitar que sigui gaire baixa.