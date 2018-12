Últims esdeveniments astronòmics del 2018

La lluna

La primera lluna nova serà el 7 de desembre. Aquesta fase es donarà a les 09.20 h (hora local). Serà el millor moment del mes per observar objectes febles com galàxies i cúmuls d'estrelles, perquè no hi ha llum de la lluna que interfereixi.

Ja entrats a l'hivern, la primera lluna plena no trigarà gaire a arribar: serà el dia 22 de desembre a les 19.49 h. Aquesta lluna plena era coneguda per les primeres tribus natives americanes com la lluna plena freda, perquè aquesta és l'època de l'any en què l'aire fred de l'hivern s'assenta i les nits són més llargues i fosques.

Arriba el solstici d'hivern

El dia 21 de desembre, just abans que arribi la primera lluna plena d'hivern, arribarà el solstici d'hivern a les 00.23 h: entrarem en la nova estació. El pol Sud de la Terra estarà inclinat cap al sol i haurà arribat a la seva posició més meridional al cel sobre el tròpic de Capricorn, a 23,44 graus de latitud sud. Serà el primer dia d'hivern astronòmic a l'hemisferi nord i el primer dia d'estiu (solstici d'estiu) a l'hemisferi sud.

Esdeveniments astronòmics

Durant els dies 13 i 14 de desembre arribarà la primera pluja de meteorits: els Gemínids. Els Gemínids són els reis de les pluges de meteorits. És considerada per molts la millor pluja d'estels. Produeixen fins a 120 meteors multicolors per hora en el seu apogeu. És produïda per restes deixades per un asteroide conegut com 3200 Phaethon, que va ser descobert el 1982. Aquesta pluja es produeix anualment del 7 al 17 de desembre, però el seu moment màxim aquest any serà durant la nit del 13 al 14 de desembre. La Lluna no serà un problema. Els meteors irradiaran des de la constel·lació de Bessons, però poden aparèixer en qualsevol punt del cel.

Cap a mitjans de mes, el dia 15, el planeta Mercuri arribarà a la màxima elongació occidental de 21,3 graus del Sol i això farà que sigui el millor moment per veure Mercuri des de la Terra, perquè estarà en el punt més alt sobre l'horitzó en el cel del matí.

Finalment, juntament amb l'arribada de l'hivern astronòmic i la lluna plena, durant els dies 21 i 22 de desembre també tindrem una nova pluja d'estrelles: les Úrsides. Les Úrsides són una petita pluja de meteorits que produeix entre 5 i 10 meteors per hora. És produïda per grans de pols que va deixar el cometa Tuttle, que es va descobrir per primera vegada el 1790. La pluja es dona entre el 17 i el 25 de desembre, i aquest any té el punt màxim la nit del 21 al 22 de desembre. Aquest any, malgrat tot, la resplendor de la lluna plena amagarà alguns dels meteors menys brillants. Els meteors irradiaran des de la constel·lació de l'Óssa Menor, però poden aparèixer en qualsevol punt del cel.