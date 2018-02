Ventades fortes al nord del país

El fred i les glaçades han tornat a ser els protagonistes de la matinada. Tot i això, els valors registrats han estat més alts que no pas els d'ahir, sobretot al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre, precisament allà on el vent ha bufat amb més insistència. El cas més extrem és Das: si ahir la mínima va ser rècord, de –22,8 ºC, avui ha estat de –6,5 ºC, 17,2 ºC més alta.

Fins a les 8.00, els cops màxims de vent registrats superaven els 90 km/h al sud del Principat i en zones elevades del Pirineu. Destaquen els 115 km/h de Salòria, els 110 km/h d'Ulldeter, els 104 km/h de l'estany Redon, els 103 km/h de la Tosa d'Alp i de l'Hospitalet de l'Infant, els 98 km/h de Mont-roig del Camp i els 97 km/h de l'Albiol.

Al llarg del dia es mantindrà la ventada a les comarques del terç nord i, fins i tot, es reforçarà a les cotes mitjanes i baixes del Pirineu i Prepirineu durant el matí. Això farà que la sensació de fred sigui acusada i, a més, hi haurà dos fenòmens que van lligats amb la neu.

540x306 Cops màxims de vent provistos per avui al matí / ARAméteo / GFS Cops màxims de vent provistos per avui al matí / ARAméteo / GFS

D'una banda, el torb: el vent aixecarà la neu i farà disminuir considerablement la visibilitat a les carenes i zones més elevades, però no només del Pirineu, sinó també del Prepirineu i de manera menys important del Montseny. De l'altra, la borrufa: el vent arrossegarà cap al sud la nevada que fins al migdia anirà caient al Pirineu, i pot ser que es vegi nevar tot i fer sol en algunes valls del Prepirineu.

Tot i això, en general serà un dia força assolellat i amb un ambient menys fred que no pas ahir. Al termòmetre no li costarà tant superar els 10 ºC al litoral i al prelitoral.

A banda, el sol també lluirà a la Catalunya del Nord i a la Franja de Ponent. Al País Valencià, en canvi, hi haurà algunes bandes de núvols que a estones deixaran el sol enterbolit. A les Illes Balears el dia serà més insegur, amb nuvolades i ruixats fins a mitja tarda que seran en forma de neu per sobre dels 200 o 400 metres d'altitud.

Demà hi haurà més núvols tant de bon matí com a partir de la tarda a causa de l'arribada de dos fronts. El primer serà un front càlid que només deixarà precipitació a l'extrem nord del Pirineu i a l'Alt Empordà. L'arribada d'una massa d'aire menys fred farà pujar la temperatura arreu i, amb això, la cota de neu al Pirineu, que començarà per sota dels 500 metres de matinada i al migdia se situarà entorn dels 1.600 metres. A l'Alt Pirineu es podrien acumular quantitats força destacables de precipitació, especialment a cotes altes, amb registres de més de 20 mm.

540x306 Probabilitat que diumenge s'acumulin més de 20 mm de precipitació / ARAméteo / GEFS Probabilitat que diumenge s'acumulin més de 20 mm de precipitació / ARAméteo / GEFS

El segon front, que arribarà a la tarda, durà al darrere una massa d'aire fred que farà baixar la temperatura. Això portarà una nova situació de ruixats a partir del vespre de demà i durant bona part de dilluns, amb una cota de neu que anirà clarament a la baixa.