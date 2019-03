S'acaba un dels hiverns més secs dels últims anys

Amb l'arribada del mes de març es dona per acabat l'hivern meteorològic, que comprèn sencers els mesos de desembre, gener i febrer. Després d' una tardor extraordinàriament plujosa, l'hivern ha estat totalment oposat. Segons dades del Meteocat, en la majoria de comarques no hi ha plogut ni un 30% del que sol fer-ho en un hivern normal, i només al vessant nord del Pirineu les precipitacions han estat superiors a les normals.

D'entre els observatoris dels quals fa seguiment el Servei Meteorològic de Catalunya alguns fins i tot han batut el rècord d'hivern més sec. És el cas, per exemple, de l'Observatori del Turó de l'Home, al Montseny, on amb dades des del del 1950 no hi havia hagut cap estació freda tan seca com aquesta. A Girona ha sigut el segon hivern més sec, i a Igualada i Vic, el tercer, sempre amb dades des del 1950. D'entre els observatoris amb més de 100 anys de dades, el Fabra de Barcelona ha viscut la quarta estació freda més seca des del 1914, i l'Observatori de l'Ebre, la cinquena més seca des del 1905. En conjunt cal tirar fins al 2012 per trobar un hivern amb menys precipitacions que aquest.

Pel que fa a la temperatura ha sigut una estació càlida, tot i que amb grans diferències entre els llocs elevats i les valls. El fet que l'anticicló hagi persistit molts dies ha provocat que la inversió tèrmica hagi estat freqüent, de manera que sobretot a les nits la temperatura ha arribat a ser més baixa a les cotes altes que al Pirineu. A l'Observatori Fabra del Tibidabo aquest ha sigut el tercer hivern més càlid des que hi ha dades, a l'Observatori de l'Ebre el sisè. Per contra, en zones enclotades hi ha hagut un nombre de glaçades per sobre del normal. A Olot des que ha començat l'any ja hi hagut 48 dies de glaçades i a Girona 47.

651x366 Anomalia de temperatura d'aquests últims tres mesos / METEOCAT Anomalia de temperatura d'aquests últims tres mesos / METEOCAT

Un fet curiós d'aquest hivern és que la persistència de l'anticicló ha provocat que a Barcelona hagi sigut l'hivern més assolellat com a mínim des del 1969, amb 667 hores de sol. A l'Observatori de l'Ebre, on aquesta variable es mesura des del 1911, aquesta ha sigut la segona estació freda amb més insolació: 633 hores.