S'acaba el pic de calor i tornen les tempestes

Durant aquesta nit les precipitacions finalment han arribat en diferents trams del litoral i prelitoral en feble intensitat i han deixat quantitats de precipitació poc destacables, d'entre 1 i 3 litres/m2. Precisament aquests ruixats han provocat que el cel estigués tapat gran part de la nit i que les temperatures mínimes hagin continuat a l'alça situant-se entre 2 i 3 ºC més amunt que ahir, però moltes d'aquestes mínimes es rebaixaran aquest vespre o abans de la mitjanit.

Fins al migdia de la jornada d'avui dimecres no hem d'esperar gaire rebombori. El sol seguirà sent el protagonista a la majoria d'indrets i les temperatures continuaran sent elevades. Serà, però, a partir de mitja tarda quan les nuvolades creixeran amb més força i començaran descarregant els primers ruixats al Pirineu i Prepirineu.

Precipitació acumulada prevista per avui dimecres

A mesura que avanci la tarda i sobretot ja cap al vespre, les precipitacions es faran més intenses i extenses, en forma de tempesta, i podrien anar acompanyades de pedra i fenòmens severs, especialment entre el Prepirineu i la Catalunya Central. Com més al litoral, més febles s'esperen les precipitacions, tot i que, de cara al vespre, també podria arribar alguna tempesta forta cap al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, amb tendència a marxar mar endins.

Diferència de temperatures màximes d'avui dimecres respecte ahir dimarts

La davallada dels termòmetres serà acusada i dijous ens llevarem amb uns valors més propis de setembre que no pas d'agost.

Cops de vent màxims previstos per avui dimecres

També cal destacar el vent, que pot acompanyar les tempestes més fortes i sobretot la tramuntana, que entrarà de manera sobtada a partir del vespre al nord de l'Empordà, amb ratxes que podrien superar els 80 km/h puntualment.

De cara als pròxims dies...

Sense tenir un episodi de tempestes tan destacable com el que es preveu per a la jornada d'avui, sembla que de cara a dijous i divendres no acabaria de fer net i seguirem parlant de ruixats i tempestes de tarda a les comarques de Girona amb temperatures més pròpies d'inicis de tardor que no pas d'estiu.