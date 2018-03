Com afecta la cota de neu a les grans ciutats?

A les grans ciutats com Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o altres ciutats l’illa de calor és un fet real, però fins a quin punt aquest fenomen afecta a la cota de neu en tenim certs dubtes.

En el cas de Barcelona, que és la ciutat més gran de Catalunya, és en la que el fenomen de l’illa de calor es manifesta més intensament. Quan tenim episodis de neu però, val a dir que l’illa de calor es minimitza a marxes forçades. En les darreres observacions d’aquest hivern, veiem com l’illa de calor, en ocasions de nevades, és pràcticament inexistent.

Ermita de Santa Seclina el 28 de Febrer de 2018 / SERGI HERNÁNDEZ

Això es deu a que l’illa de calor és un fenomen que s’acostuma a donar i intensificar en situació de calma en superfície i subsidència, anticicló en definitiva. Per tant, són situacions en què la superfície artificial de les ciutats emmagatzema la calor rebuda durant el dia i manté la temperatura irradiant-la durant la nit. Tot i això, quan tenim situacions d’advecció, és a dir, ventades, l’illa de calor és minimitza gairebé fins a ser nul.la. El mateix passa amb la precipitació, quan aquesta és intensa i persistent, el descens de la temperatura és homogeni a gran part de la ciutat degut al desplomament de l’aire més fred de les capes més altes, fins a la superfície.

Així doncs, val a dir que malgrat l’existència d’illes de calor, aquest fenomen no afecta molt directament a la cota de neu a les grans ciutats. Fins i tot, en el cas de Barcelona, s’ha vist nevar a la zona alta per sobre dels 100 metres i ploure al Vallès a les zones més enclotades i sobre el paper molt més fredes que la ciutat, com va ser el cas del 8 de Març de 2010.