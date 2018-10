L'aiguat de Sant Llorenç, més insistent que extraordinàriament intens

L'aiguat d'ahir a la tarda al Llevant de Mallorca ha tingut devastadores conseqüències, sobretot per la insistència i el fet que la tempesta es va realimentar diverses vegades. Les dades més bones que hi ha fins ara del fenomen corresponen a les estacions automàtiques que l'Agència Espanyola de Meteorologia té a Colònia de Sant Pere i a Artà, les dues a entre 10 i 14 quilòmetres de Sant Llorenç des Cardassar. Entremig d'aquests tres nuclis hi ha bona part dels petits torrents i rieres que s'acaben ajuntant per creuar el poble de Sant Llorenç, per tant, les dades de Colònia de Sant Pere i d'Artà són força bones per veure fins a quin punt es va poder omplir i desbordar el Torrent.

A Colònia de Sant Pere es van acumular ahir 233 l/m2 en tot el dia, i a Artà 157. Les dades horàries mostres que el pic de la tempesta va arribar entre les 7 i les 8, quan es van acumular fins a 72 l/m2. Però el més important és que durant quatre hores van anar caient més de 30 l/m2 per hora, i entre les 7 i les 9 se'n van acumular 120.

540x306 Precipitacions horaràries ahir a Colònia de Sant Pere / AEMET Precipitacions horaràries ahir a Colònia de Sant Pere / AEMET

72 l/m2 en una hora és un aiguat fort, però no és un aiguat en absolut extraordinari. Per posar un exemple, el 12 de setembre al Raval de Barcelona van caure 76 l/m2 en 30 minuts. En el cas de Sant Llorenç, per tant, les inundacions arriben no tan per un aiguat excepcionalment intens, sinó pel fet que la tempesta es va quedar estàtica i es va regenerar diverses vegades per acabar provocant les acumulacions de pluja de més de 200 l/m2 en 4 hores.

540x306 Precipitacions horaràries ahir a Artà / AEMET Precipitacions horaràries ahir a Artà / AEMET

També és possible que entremig d'aquests deu quilòmetres hi hagués pluges encara més abundants. Ahir, a Barcelona, a les Corts van caure 98 l/m2, mentre que a Sant Andreu no es va arribar ni a un 1 l/m2, dos barris que només estan separats per 6 km. Les tempestes sovint tenen aquestes dinàmiques molt locals i, per tant, és molt probable que hi hagués acumulacions de pluja superiors a les dades de què disposem per ara.

Al Llevant de Mallorca, el precedent més similar a l'aiguat d'ahir és el del 6 de setembre del 1989. Llavors van arribar a caure 250 l/m2 a Manacor, i la torrentada també va provocar inundacions importants a Sant Llorenç.

No cal anar tan enllà per trobar un precedent d'un aiguat similar a Catalunya. El 12 d'octubre del 2016, fa dos anys, un diluvi força similar va descarregar entre Cabrils i Vilassar. En aquell cas es van acumular 220 l/m2 a Cabrils en menys de quatre hores i 200 a Vilassar. Pluges que per durada i acumulació són força similars a les d'ahir.