Els aiguats del sud del Japó han deixat més de 1.000 l/m² des de mitjans de juny

Al sud del Japó s'està vivint un inici d'estiu excepcionalment plujós. Els aiguats s'estan encadenant i això està provocant problemes en una zona que, de per si, és habitual que durant els mesos de juny, juliol i agost hi plogui amb molta abundància.

Un exemple és la ciutat d'Hiroshima. En aquesta població de més d'un milió d'habitants hi solen caure al voltant de 260 l/m² durant el juliol. Enguany, amb només 11 dies ja s'ha recollit gairebé el doble del que tocaria, a la vora de 450 l/m².

Hi ha poblacions on s'han superat els 100 l/m² diaris en diverses ocasions l'últim mes. Això està fent que les quantitats de pluja acumulada siguin molt destacades. A Unzendak, una zona de muntanya de la prefectura de Nagasaki, hi ha hagut 7 dies amb registres de més de 100 l/m² durant aquest període, i en dues ocasions s'han sobrepassat els 200 l/m². De moment, des de l'1 de juliol ja s'hi han recollit 722 l/m², i des de mitjans de juny, 1.468 l/m².

A la ciutat d'Ushibuka, que pertany a la prefectura de Kumamoto, s'hi han arribat a recollir fins a 896 l/m² en aquests primers onze dies de juliol. Ara bé, durant bona part del mes de juny també havia plogut amb ganes. Això fa que en els últims 30 dies ja s'hagin comptabilitzat gairebé 1.200 l/m², una situació que es repeteix en força poblacions.

En molts d'aquests indrets el dia més plujós va ser el 4 de juliol. Aquella jornada hi va haver molts registres superiors als 200 i als 300 l/m² en 24 hores. Ushibuka va ser la ciutat que va rebre més aigua al llarg d'aquell dia. Es van comptabilitzar 382 l/m², que és una mica més de la pluja que cau a Lleida en tot un any. Això va comportar inundacions i esllavissades que van produir la mort de 66 persones i van destruir més de 4.000 edificis.

Lluny de millorar, les previsions indiquen que aquesta situació de pluges abundants ha de continuar. Tot i això, ara per ara no sembla que s'hagin de repetir episodis tan extrems com els d'aquestes setmanes. S'esperen acumulacions de 100 a 300 l/m² més durant els pròxims 10 dies.