Vivim la llum del dia més tard que en altres parts del planeta

Aquesta nit hi haurà el canvi d'hora que ens situarà durant cinc mesos en l'horari d'hivern. A les tres de la matinada seran les dues. Demà es farà de dia més aviat, cap a un quart de vuit del vespre, però el sol ja es pondrà poc abans de les sis de la tarda. Fins al solstici d'hivern el dia encara s'escurçarà uns 80 minuts més.

Cada mig any es reobre un debat sobre si el canvi d'horari genera més avantatges que problemes o com ens afecta psicològicament, entre més qüestions. Hi ha qui preferiria sacrificar llum del sol al matí per poder-ne continuar tenint a la tarda i viceversa. El cas és que vivim en un lloc on la llum del sol ocupa més tarda que en altres països de la mateixa latitud.

Viure en una latitud o en una altra modifica enormement com es distribueix la llum del dia al llarg de l'any, però si es compara la nostra distribució de la llum del dia amb la d'altres indrets situats a la mateixa latitud, la idea que en resulta és que la nostra llum del sol està desplaçada més tard en el rellotge que en altres parts del món.

Alguns exemples són molt pròxims. Per exemple Nàpols. Avui a Barcelona el sol es pondrà quan faltin cinc minuts per les set, mentre que a Nàpols ho farà a les sis i deu, però, per contra, aquesta diferència de més de tres quarts d'hora també farà que el sol hi surti molt més aviat. La diferència és molt més exagerada si comparem Nàpols amb Vigo, una ciutat situada molt més a l'oest de l'Estat. A Vigo avui el sol ha sortit i es pondrà una hora i mitja més tard que a Nàpols.

El mateix passa amb Istanbul, on la distribució de la llum de sol al rellotge oficial és gairebé calcada a la de Nàpols, amb la diferència que en aquest cas no hi ha canvi d'hora. És a dir, a Istanbul viuen un sol horari durant l'any, però la distribució de la llum respecte al rellotge és bastant més a prop del nostre horari d'hivern que del nostre horari d'estiu.

Si busquem comparacions amb països asiàtics com el Japó, la diferència s'exagera. Avui a Barcelona el dia només durarà cinc minuts més que a Sapporo, però el desquadrament entre les hores de sortida i posta del sol serà de dues hores i quart. En aquesta ciutat de l'illa de Hokkaido el sol avui ha sortit a les sis del matí i s'ha post poc després de dos quarts de cinc, segons el seu horari oficial.

Cleveland n'és un altre exemple, en aquest als Estats Units. Aquí la diferència sobre com es distribueix la llum del sol en l'horari oficial respecte a Barcelona és d'uns 25 minuts. Amb una quantitat de llum de dia semblant també hi ha Wellington, a l'hemisferi sud, on el desquadrament és d'una mitja hora.

En resum, la nostra manera de distribuir la llum de dia al rellotge ens fa viure més tard que en altres zones del planeta, i aquesta diferència encara és més dràstica com més a l'oest de la Península ens movem.