Un bòlid ha provocat una llum intensa i un retrò aquesta matinada

Aquesta nit, quan faltaven pocs minuts per la una, una llum intensa al cel ha sorprès molta de la gent que encara estava desperta. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de persones que volien compartir i confirmar un fenomen que molta gent coincideix en dir que ha semblat una mena de llamp, alguns, de fet, no han vist la llum però en canvi han sentit una mena de tro.

Es tractava molt probablement d'un bòlid, algun tipus de pedra o matèria exterior al planeta que a l'entrar en contacte amb l'atmosfera s'ha desintegrat i ha provocat una gran lluminària i fins i tot un potent so. El fenomen no només s'ha pogut veure o sentir des de Catalunya, sinó que molts testimonis d'altres indrets de la Península asseguren haver-lo vist.

Fins i tot es s'ha pogut veure des de França, si més no des d'un punt elevat. El fotògraf Eric Castaings ha pogut fer aquesta espectacular fotografia que encapçala la peça. Ahir a la nit era a la zona del Tourmalet, als Alps, intentant fotografiar la Via Làctia. Una llum molt intensa va aparèixer de sobte mentre feia unes fotografies amb doble exposició per tenir una bona imatge del cel. "Al principi vaig pensar que era un estel, però la brillantor va augmentar molt ràpidament, la llum es va tornar de color verd i va haver-hi una explosió al final”, ha explicat a l'ARA mitjançant un missatge. Castaings ha definit l'experiència com una d'aquelles coses que només et passen un cop a la vida. Segons el fotògraf, la llum va durar uns dos segons.

Cada dia moltes petites pedres xoquen amb l'atmosfera sense que ho arribem a veure. La d'aquesta nit probablement devia tenir una grandària una mica més grossa per produir aquesta llum, però segurament no prou perquè n'arribessin restes a la superfície. Es parla de meteorit quan aquest tipus de pedres no es desintegren del tot a l'entrar a l'atmosfera i n'arriba a caure algun rastre a la superfície terrestre. Es calcula que cada any de mitjana arriben a la superfície uns 12 meteorits a tot el món, molts dels quals cauen al mar. Fins ara a Catalunya s’han trobat cinc meteorits, cap de recent. L’última troballa de la qual es té constància data de mitjans del segle XIX.