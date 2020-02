La borrasca 'Dennis' ha estat la més potent a l'Atlàntic Nord des dels anys 90

L'oest d'Europa està vivint un mes de febrer extremadament mogut i intens pel que fa al temps. Al potent temporal Ciara de la setmana passada l'ha seguit aquest cap de setmana la borrasca Dennis, una pertorbació encara més històrica en alguns aspectes. Segons una reanàlisi feta per l'expert en models de previsió Ryan Maue, la borrasca Dennis hauria arribat a un mínim de pressió de 919 hPa. Des del 1993 no hi havia una borrasca tan profunda a l'Atlàntic Nord, i només hi ha dos precedents de pertorbacions tan potents: el 10 de gener del 1993 una borrasca va arribar a 914 i el 15 de desembre del 1986 hi ha un precedent d'una baixa que es va arribar a aprofundir fins als 912.

El temporal ha aixecat onades a l'Atlàntic que haurien superat els 16 metres d'altura significant, segons dades de l'agència NOAA, una dada que s'entén millor si es posa en context: durant el temporal Gloria una boia de mesura ubicada a prop de València va registrar onades significants de 8,4 metres, un rècord absolut en totes les boies de mesura que Ports de l'Estat té al Mediterrani. El Dennis, per tant, ha arribat a aixecar onades encara dues vegades superiors. El front de núvols associat a la borrasca ha sigut tan extens i llarg que ha arribat a connectar Europa amb la península de Florida.

El temporal ha deixat dades xocants com la ratxa de vent de 256 km/h en una carretera pròxima a la muntanya Hafnarfjall, ubicada a uns 40 km al nord de Reykjavík. La ratxa queda molt a prop del que es considera el cop de vent més fort que hi hagi hagut mai a Islàndia. Segons diversos mitjans locals, aquest rècord data del 16 de gener del 1995, quan es va arribar a registrar un cop de vent de 267 km/h a Gagnheiði. A les Illes Britàniques les complicacions més importants han arribat per les acumulacions de pluja, especialment al País de Gal·les, on s'hi van arribar a acumular més de 150 l/m2, un pluges que arribaven ja en un terreny molt amarat per la borrasca Ciara.

Se sol dir que una borrasca es genera per ciclogènesi explosiva quan la pressió atmosfèrica del seu nucli s'aprofundeix 24 hPa en 24 hores. Doncs en el cas de la borrasca Dennis, la baixada de pressió va ser de fins a 51 hPa en un sol dia, més del doble.

Diversos indicadors com l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord fan pensar que els pròxims dies continuaran arribant borrasques potents a l'oest d'Europa, però per ara no hi ha en perspectiva cap altre temporal tan dur. Cap a finals de mes la situació podria anar tornant a un escenari de més normalitat.