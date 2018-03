La borrasca "Fèlix" provoca un temporal de vent i mar dur al Cantàbric

Ahir a la tarda, la borrasca atlàntica batejada amb el nom de "Fèlix" va començar a afectar a Galícia. Al llarg de la matinada i el matí les pluges i les ventades han anat agafant força, a la vegada que el temporal ha anat avançant cap a Astúries, Cantàbria i el País Basc. Fins a les 17 h s'havien acumulat des d'ahir a la tarda entre 40 i 90 mm al Cantàbric. Els efectes d'aquesta depressió tan profunda també s'han fet notar a gran part de la resta de la Península, tot i que amb menor intensitat.

Actualización de las últimas 35 de #BorrascaFelix según imagen RGB de masas de aire, desde las 00 UTC del día 10 hasta mediodía del día 11. El "aguijón" pasó al NW de Galicia. pic.twitter.com/AUjwdBUjwz — AME Asociación (@ame_asociacion) 11 de març de 2018

Cops de vent de més de 100 km/h

El vent ha estat el fenomen meteorològic més destacabe. S'han superat els 100 km/h de manera força general al Cantàbric, sobretot a prop del litoral, i a zones elevades del nord de la Península. Segons dades de Meteogalicia i de l'Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) destaquen ratxes màximes de:

156 km/h a Carballeda de Valdeorras (Galícia)

141 km/h a Alto Campoo (Cantàbria)

140 km/h a Fisterra (Galícia)

138 km/h a Valdezcaray (la Rioja)

127 km/h a Punta Candieira (Galícia)

125 km/h a Reinosa (Astúries)

112 km/h a Cabeza de Manzaneda (Galícia)

100 km/h a Vigo (Galícia)

Les ventades han provocat alguns desperfectes, sobretot a teulades i cobertes. També han caigut arbres i hi ha hagut danys en mobiliari urbà a diverses poblacions tant del Cantàbric com de la resta de la meitat nord i oest de la Península Ibèrica.

Temporal de mar dur

La pressió atmosfèrica al centre de la borrasca ha baixat per sota dels 970 hPa. Una pressió atmosfèrica tan per sota del normal vol dir que l'aire pesa menys del compte i, per tant, que la força que exerceix sobre la superfície marítima és menor. Per tant, en aquestes condicions el nivell el mar puja. És l'efecte contrari al de les minves, típiques dels anticiclons hivernals.

540x306 Mapa d'isòbares i fronts d'avui a la una de la matinada / MetOffice Mapa d'isòbares i fronts d'avui a la una de la matinada / MetOffice

L'augment del nivell del mar, sumat al temporal de mar ha fet que les onades poguessin entrar terra endins fins a afectar alguns passejos i carrers propers a les platges:

A peor parte da #BorrascaFélix está neste intre no mar, onde se mantén o aviso vermello por ondas que superan os 8 metros dende Fisterra a A Guarda ata as 15h. Estas ondas pódense apreciar nas cámaras de #Cíes e #Águete en Marín. pic.twitter.com/RFKJMrvZuZ — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 11 de març de 2018

Segons dades de Meteogalicia i de la xarxa de boies de Puertos del Estado, l'alçada significant de les onades al Cantàbric ha oscil·lat entre els 3 i els 8 metres. Tot i això, s'han mesurat algunes onades de 10 a 15 metres d'alçada a prop de la costa gallega.

Un inici de març extremadament plujós

La borrasca "Fèlix" és una depressió d'origen atlàntic més de totes les que han anat afectant la Península Ibèrica des de finals de febrer. El constant pas de fronts i centres de baixes pressions està deixant grans quantitats de precipitació, sobretot al nord i a l'oest.

A Galícia, des que va començar el mes de març hi ha punts on ja se superen els 300 mm acumulats. Però a zones de Castella i Lleó o d'Andalusia hi ha observatoris que porten recollits més de 500 mm en poc més d'onze dies. Les pluges, sumades al desglaç de la neu que hi ha a zones de muntanya està fent que els rius portin un cabal d'aigua molt per sobre del normal.