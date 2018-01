La borrasca 'Friederike' deixa com a mínim quatre morts a Holanda i a Alemanya

El pas de la potent borrasca 'Friederike' ha provocat un temporal de vent molt dur aquest dijous en països com Holanda i Alemanya. Segons l'agència Reuters, tres persones han mort als Països Baixos i hi ha una altra víctima també a Alemanya. Segons la policia holandesa les víctimes s'han produït per caigudes d'arbres o de murs.

A l'aeroport de Schiphol, a Amsterdam, el vent ha arribat a bufar amb una ratxa de 122 km/h, i les ventades han fet malbé diverses plaques de la teulada de l'aeroport. A la ciutat de Hoek van Holland les ratxes han superat els 140 km/h, segons dades oficials del servei meteorològic neerlandès. En alguns punts elevats d'Alemanya el vent ha arribat a bufar amb ratxes de fins a 200 km/h; és el cas per exemple a la muntanya de Brocken, on segons dades del servei meteorològic alemany el vent ha arribat fins als 203 km/h.

La xarxa va plena de vídeos de teulades arrencades, camions tombats a la carretera, arbres a terra i gent que cau a causa de la força del vent. Segons la web de trànsit Vid, el vent ha tombat com a mínim 17 camions a les carreteres holandeses. A Rotterdam el vent ha fet bolcar fins i tot grans contenidors de càrrerga.

El nom de 'Friedeirike' ha estat assignat a la pertorbació gràcies al programa Adopt-a-Vortex de la Universitat de Berlín, un programa que permet que tothom pugui posar nom a un anticicló o una baixa, si a canvi s'ajuda a finançar el departament de meteorologia de la universitat.

Les afectacions han estat màximes durant el matí i el migdia a Holanda, i s'espera que encara fins demà el vent continuï bufant molt fort al centre i oest d'Alemanya. Ciutats com Dresden i Hannover continuen amb avís de perill vermell a causa del vent. Demà les ratxes de vent també superaran els 100 km/h al sud de Polònia, però amb el pas de les hores la borrasca anirà perdent força.

😮 Dit ging maar net goed. Niemand raakte gewond bij dit wandelingetje met de kinderwagen → https://t.co/srpFK5PCb4 pic.twitter.com/pTf0g6BI1R — NOS (@NOS) 18 de gener de 2018

Bizar: dak vliegt van woningen af in Egmond aan Zee https://t.co/GqVke0Z7cZ pic.twitter.com/0xdewNNAbo — NH Nieuws (@NHNieuws) 18 de gener de 2018

We telden 17 geklantelde vrachtwagen tot dusver, waaronder op de A2, A5, A13, A16, A20 en de A27. Hier zie je de A5 bij Schiphol. pic.twitter.com/ZEd9GS65Gt — VID (@vid) 18 de gener de 2018