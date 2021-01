La nevada més forta en més de 60 anys al centre d'Espanya

El temporal Filomena manté en alerta el centre de la Península, amb una nevada que feia més de 70 anys que no es veia al cor d’Espanya. Fins al matí d’aquest dissabte ja porten acumulats fins a 60 cm a Torrejón de Ardoz o 50 cm a Getafe i en pobles com Villarrubia de Santiago (Toledo).

El col·lapse a la capital d’Espanya és total, amb nombrosos conductors atrapats per la intensa nevada que estan sent rescatats pels serveis d’emergència i l’exèrcit. És obligatori circular amb cadenes pel centre de Madrid, on s’acumulen més de 45 cm al centre de la ciutat.

El temporal continuarà descarregant amb intensitat al llarg d’aquest dissabte a bona part del territori peninsular i l’AEMET manté les alertes vermelles a Castella-la Manxa (Guadalajara, Conca i Madrid) i també a l’interior del País Valencià, el sud de l’Aragó i l'interior de Tarragona. La nevada acumularà al llarg de la jornada uns 20 cm nous que se sumaran als gruixos actuals.

Impresionante, sin duda una nevada histórica que no olvidaremos en muchos años, como seguramente tampoco olvidaremos las temperaturas mínimas de los próximos días. pic.twitter.com/Hz5yP0eT2W — CésarRgzBallesteros (@crballesteros) January 9, 2021

Salgo de la radio... y ya no sé si son alucinaciones por el cansancio o hay un tipo haciendo snowboard por la Gran Vía pic.twitter.com/UPB2SvJB1n — Aimar Bretos (@AimarBretos) January 9, 2021

El precedent més similar d'una nevada d'aquest estil caldria ubicar-lo més de 60 anys enrere, en una nevada que el 1963 va deixar entre 30 i 35 cm a la ciutat, segons dades del meteoròleg José Miguel Viñas. A hores d'ara, però, aquest precedent també sembla superat.

Un dels aspectes que més preocupen de la nevada és el gel i les glaçades que es puguin produir durant les pròximes nits. La neu acumulada trigarà dies a fondre's, i això provocarà un efecte nevera que accentuarà les glaçades. Quan la neu es vagi glaçant serà un element molt més perillós per moure's per la ciutat. El pes de neu també pot provocar problemes com ara la caiguda de branques.