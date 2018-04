El cabal de l'Ebre segueix creixent a Tortosa

La crescuda del riu Ebre encara ressona al tram més baix del seu curs. Aquesta matinada el cabla del riu a Tortosa ha arribat a superar els 1.900 m3/s, després que ahir la gran quantitat d'aigua que arribava als pantans de Mequinensa, Riba-roja i Flix obligués a obrir el flux de sortida d'aigua d'aquests pantans. A hores d'ara el nivell del riu és de 5,7 metres.

Al tram baix del curs del riu el cabal s'ha mantingut per sobre dels 1.700 m3/s des de divendres, un fet que provoca que el riu estigui aportant aquests dies gran quantitat de sediments al mar, uns sediments en els quals els basa la persistència del delta de l'Ebre. Les imatges del satèl·lit Terra d'aquest dimarts continuen ensenyant aquesta gran taca marronosa sobre el mar, indicador de la riuada i de l'aportació de sediments del riu.

El riu és ben viu a hores d'ara, però ha passat per fases de molt poca activitat durant els últims dotze mesos. El gràfic de l'evolució del cabal de l'Ebre a Tortosa durant l'últim any mostra com des del mes de juny fins al gener el riu ha estat molt tocat, amb un cabal que a Tortosa no passava dels 100 m3/s en molts moments. Durant bona part del últims dotze mesos el riu ha portat al voltant d'una vintena part del que l'aigua que arrossega ara. La sequera dels últims anys ha situat el cabal del riu en alguns moments fins i tot per sota del mínim fixat de 80 m3/s.