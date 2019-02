La caiguda d'un meteorit genera expectació a Cuba

Divendres a primera hora de la tarda molts cubans van observar una fumerada al cel. Els més ràpids van agafar els mòbils i van fer-ne fotografies i vídeos. El que més va sorprendre va ser que, poca estona després, es va sentir un fort terrabastall (vegeu a partir del segon 45 del vídeo). Es tractava d'un meteorit que, en entrar a l'atmosfera, es va esmicolar en diversos fragments.

Smoke trail after the big meteor in the skies over Florida Keys and Cuba yesterday, Feb 1. Note the big sonic boom (from the meteor) 45 seconds into the video!



Details: https://t.co/WiQyxZ0OY6



Video: Ne-notoka Cofame Conservando Fauna Mexico A.C. pic.twitter.com/tQ4UwbkcEL — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2 de febrer de 2019

El motiu pel qual hi ha un lapse de temps entre l'aparició de la fumera i el fort soroll és la mateixa raó per la qual el tro se sent uns segons després de la caiguda d'un llamp: la diferència en la velocitat de propagació de la llum respecte al so, que va més a poc a poc.

Alguns testimonis asseguren que van veure com una bola de foc creuava el cel i, després, se sentia una potent explosió, tal com es pot veure a les imatges anteriors. Altres, expliquen que van notar com tremolaven les parets dels edificis.

Segons va explicar el Ministeri de Ciència Tecnologia i Medi Ambient de Cuba, el meteorit va caure al municipi de Viñales, situat a la província de Pinar del Río, a l'oest de l'illa. Els fragments de roca van quedar escampats per diverses poblacions de la zona.

Malgrat que no hi va haver danys personals, sí que hi va haver alguns danys menors. Algunes finestres es van arribar a trencar a causa de l'explosió.