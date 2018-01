La caiguda d'un meteorit provoca un petit sisme a prop de Detroit

Un petit sisme ha sorprès aquesta passada nit els habitants de New Haven, a l'estat de Michigan, als Estats Units. El tremolor, de magnitud 2, va venir precedit de l'aparició d'una potent i brillant llum al cel, que diverses càmeres de particulars van poder captar. Tot fa pensar, per tant, que tant la llum com el terratrèmol han estat provocats per l'entrada a l'atmosfera d'algun asteroide provinent de l'exterior.

Segons dades de la secció d'observació de meteors de la NASA, es podria haver tractat d'una roca de gairebé un metre de diàmetre, un bòlid del qual probablement n'hauran arribat algunes restes a la superfície. El bòlid hauria entrat a l'atmosfera amb una velocitat relativament lenta d'uns 45.000 quilòmetres per hora. Segons es pot deduir dels més de 300 testimonis que han alertat del fenomen a l'American Meteor Society, la llum al cel s'ha pogut veure des de cinc estats diferents dels Estats Units i punts del Canadà.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx — NWS Detroit (@NWSDetroit) 17 de gener de 2018

Una de les testimonis del fenomen va ser Chelsea Means, que va capturar la lluminària gràcies a les seves càmeres de seguretat. Segons ha explicat a la CNN no va veure la llum en directe però va sentir una mena de tro molt fort que va fer trontollar casa seva. “Al principi va semblar com si alguna cosa hagués impactat contra casa meva”, ha dit a la cadena nord-americana.

El servei geològic dels Estats Units ha confirmat el sisme de magnitud 2, el qual probablement no s'hagi produït per l'impacte del meteorit al terra, sinó per les ones que ha generat el bòlid en travessar l'atmosfera. Segons el científic del CSIC i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Josep Maria Trigo, un bòlid quan entra a l'atmosfera genera ones. Els meteoroides penetren a l'atmosfera a velocitats hipersòniques que trenquen la barrera del so i, a vegades, es fragmenten generant violentes explosions.

Segons Trigo cada any hi ha una desena de casos com aquest al món. L'últim precedent d'un fenomen similar a la península data del 2004, quan la caiguda d'un meteorit a Villabeto de la Peña, a Palència, va provocar també un petit terratrèmol.