La calorada provoca un desgel en temps rècord en alguns sectors del Pirineu

Tot just ha començat el mes de maig, però la neu ja s'ha acabat de fondre en algunes estacions de les cotes altes del Pirineu. El Meteocat ha informat aquest diumenge que l'estació ubicada al port de la Bonaigua, a la cota 2.270, ja no té gruix de neu a terra. En 23 anys de dades mai abans s'havia fos tan aviat, ja que l'anterior rècord datava del 2011, any en què es va deixar de mesurar neu el dia 5 de maig. Una cosa molt similar ha passat a l'estació de Sasseuva, a la Vall d'Aran.

Al vessant nord del Pirineu gairebé durant tot l'hivern hi ha hagut menys neu de la que sol ser habitual, tot i que la temporada va començar el novembre amb gruixos importants. L'estocada final ha arribat aquest cap de setmana: l'estació de la Bonaigua va arribar aquest diumenge a 15,1 graus, una temperatura molt alta per ser els primers dies de maig. L'any passat els 15 graus no es van superar fins a l'1 de juny, i el 2018 va caldre esperar fins al 19 de juny. Avui la temperatura encara podria escalar una mica més que ahir. Més enllà del Pirineu les temperatures més altes d'aquest cap de setmana han estat els 32 graus del pantà de Riba-roja i de l'Observatori de l'Ebre, els 31 de Tarragona o els 30 del pantà de Siurana.

Altres sectors del Pirineu mantenen encara gruixos de neu significatius a dia d'avui. És el cas de Boí, a la cota 2.500, on encara hi ha més d'un metre i mig de neu acumulada, un valor clarament superior a l'habitual per aquestes dades. Les nevades del temporal Gloria i les precipitacions del mes de març han fet que al vessant sud del Pirineu la temporada hagi estat molt més generosa pel que fa a gruixos de neu. A Malniu, a la Cerdanya, i també al nord del Cadí el gruix de neu tampoc és estrany per a l'època. En tots dos casos el Gloria va fer que durant l'hivern hi hagi hagut més neu del normal.

Un altre indicador de la calor prematura és la temperatura del mar. A l'Estartit la temperatura de l'aigua ha arribat a superar els 17 graus en aquests primers dies de maig, segons dades de l'observador Josep Pascual. És un valor més de 3 graus superior al que sol ser habitual en aquesta època de l'any. Normalment a l'Estartit la superfície del mar sol tenir aquesta temperatura durant els últims dies de maig.

651x366 Evolució del gruix de neu al Port de la Bonaigua, cota 2270 / METEOCAT/ICGC Evolució del gruix de neu al Port de la Bonaigua, cota 2270 / METEOCAT/ICGC