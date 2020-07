En algunes comarques ha plogut més en aquest primer semestre que en tot l'any passat

Al llarg dels últims mesos hem parlat en més d'una ocasió del comportament que estan tenint les precipitacions des que va començar el 2020. De moment està sent un any excepcionalment plujós a bona part del territori.

Els mapes que divendres va publicar el Servei Meteorològic de Catalunya revelen que al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Depressió Central ha plogut entre un 30% i un 50% més del que tocaria en aquests primers sis mesos de l'any. L'excepció és l'Aran, on ha caigut, si fa no fa, el que marca la mitjana. En canvi, a la resta del país l'anomalia positiva és més gran. En diverses zones de les comarques de Girona i Barcelona ha plogut el doble, mentre que a les Terres de l'Ebre hi ha indrets on ha caigut el triple d'aigua del normal.

Sense cap mena de dubte, el massís del Port és on han rebut més aigua. Els diversos temporals de llevant que hi ha hagut entre l'hivern i la primavera han portat hores i hores de pluja. És per això que l'estació meteorològica situada al bell mig del parc natural ja ha recollit 1.382 l/m², al voltant de 300 l/m² per sobre de la mitjana anual. També destaquen diversos registres per sobre dels 900 l/m² a l'interior de les comarques del nord-est:

1.285 l/m² a Lliurona (l'Alt Empordà)

1.171 l/m² al Puig Sesolles (el Vallès Oriental)

997 l/m² a Viladrau (Osona)

990 l/m² a Mieres (la Garrotxa)

964 l/m² a Beget (el Ripollès)

953 l/m² a Batet de la Serra (la Garrotxa)

Malgrat no ser registres tan elevats, també són remarcables els 568 l/m² de l'aeroport del Prat, que situen aquest inici d'any com el més plujós des de, com a mínim, l'any 1950. En canvi, a mesura que ens endinsem cap a l'interior, el primer semestre del 2020 cau algunes posicions en el rànquing d'aquest període de 70 anys, tot i trobar-se a la zona capdavantera. A Girona s'han acumulat 709 l/m² (el 3r més plujós), a l'aeroport de Reus 358 l/m² (el 5è), a Lleida 296 l/m² (el 7è) i al Pont de Suert, 554 l/m² (el 8è).

A l'Observatori de l'Ebre (a Roquetes) aquest primer semestre també ha sigut el més plujós des de, com a mínim, l'any 1950. El més curiós del cas és que aquest fet s'ha donat just l'any següent de registrar el més sec dels últims 70 anys.

D'altra banda, diversos observadors meteorològics s'han fet ressò aquests últims dies que en els primers sis mesos del 2020 ja ha plogut més que en tot l'any passat.

#Bonatarda des de la part alta #ArenysdeMunt Mirant les dades de ☔ d'enguany amb l'any passat ja podem correborarà que en 6 mesos ha plogut més que en tot l'any passat.



Fins el 30 juny 2020: 631,7 l/m2

Total (2019): 576,45 l/m2



Segueix el fil 👇 — 🎗️MeteoAdM (@MeteoAdM) July 4, 2020

Fins a les 12 del migdia, s'han acumulat un total de 7,2mm a #LaLlacuna.

Arribant així als 470mm acumulats entre des del gener. Xifra que ja supera els 469,9mm acumulats durant tot el 2019. pic.twitter.com/ZS5PUXAX3a — meteollac (@meteollac) June 16, 2020

No cal dir que l'índex de precipitació estàndard (EPI) per al període gener-juny, que serveix per avaluar la sequera pluviomètrica (sobretot l'estat de la capa més superficial del sòl) mostra que hi ha una situació d'humitat forta o extrema a gairebé tot arreu.

Tot just aquesta setmana ha començat el que de mitjana és el mes més sec de l'any en bona part del territori. Tot i això, ho ha fet amb algunes tronades. Malgrat que no tots els models estacionals indiquen el mateix, alguns apunten que podria ser un juliol més plujós de l'habitual. Així, es podria seguir amb aquesta ratxa de pluges i tronades que fa mesos que s'arrossega.