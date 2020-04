Un cometa pot ser el gran atractiu del cel d'aquesta primavera

El dia dels innocents del 2019 el sistema de telescopis robotitzats Atlas va descobrir un puntet al cel que encara era imperceptible per a qualsevol aficionat. Es tractava del cometa que ha estat anomenat C2019 Y4 Atlas, i que segons els astrònoms podria ser un dels grans atractius del cel d'aquest 2020.

Es tracta d'un cometa amb una òrbita al voltant del sol molt excèntrica, el seu afeli: el punt en què és més lluny del Sol equival a 662 vegades la distància entre la Terra i el Sol, o el que és el mateix, uns 150 milions de quilòmetres. Ara s'acosta al punt oposat, el seu punt més pròxim al Sol. De l'última vegada que va ser-hi en fa uns 6.000 anys.

El cometa s'arribarà a veure a ull nu, i segons l'astrònom i investigador del CSIC i de l'IEEC, Josep Maria Trigo, és possible que pugui arribar a veure's tan brillant com ara mateix es pot veure Venus, el planeta que aquests dies és clarament identificable al nord-oest just quan es pon el sol. En astronomia molt sovint els càlculs són extremadament precisos, però en aquest cas hi ha incertesa sobre com de clar i identificable es podrà arribar a veure al cel el C2019 Y4 Atlas.

Durant el març el cometa ha incrementat inesperadament la presència al cel, fins al punt que a hores d'ara ja és visible amb binocles. Aquest últims dies els astrònoms ja n'estan podent obtenir algunes imatges mitjançant el telescopi, i Josep Maria Trigo l'ha captat ja des del seu observatori del Montseny. A ull nu serà visible a partir de finals d'abril, i durant els primers dies de maig podria arribar a brillar tant com les estelles més visibles del cel. Caldrà buscar-lo just quan es pongui el sol cap al nord-oest, a prop de Venus i més concretament entre les estrelles brillants Mirfak i Capella.

651x366 Ubicació prevista del cometa al cel per dies / J.M. Trigo/CSIC-IEEC Ubicació prevista del cometa al cel per dies / J.M. Trigo/CSIC-IEEC

No és gaire freqüent poder veure cometes a ull nu. L'últim gran esdeveniment d'aquest estil a l'hemisferi nord es va produir el 1995, quan el cometa Hale-Bopp va ser visible al cel durant unes vuit setmanes sense necessitat d'aparells. A l'hemisferi sud l'any 2007 el cometa McNaught va arribar a ser més brillant que Venus.

El cometes solen ser fragments d'objectes més grans que han col·lidit, o que han estat pertorbats gravitatòriament. Procedeixen de l'anomenat disc dispers, una regió del sistema solar exterior poblada per un important nombre de cossos gelats.