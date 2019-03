La (complicada) resposta a per què aquest diumenge no és Pasqua

La Setmana Santa és una festa que es regeix pel calendari lunar, i això fa que cada any es mogui de dates. La idea bàsica per saber quan serà Setmana Santa en un any concret és trobar la primera lluna plena de la primavera, ja que en principi el Diumenge de Pasqua serà justament el següent a aquest pleniluni.

Aquest any no serà així, la primavera va començar dimecres a les 11 de la nit, i poques hores després es va produir una lluna plena, concretament a tres quarts de 3 de la matinada del dijous dia 21. Per tant, si aquesta ha estat la primera lluna plena de la primavera, el Diumenge de Pasqua hauria de ser el diumenge que ve, i no pas el 21 d'abril com està fixat al calendari. Què ha passat?

La resposta no és senzilla, però parteix de la idea que l'església no obté els seus resultats tenint en compte els càlculs astronòmics exactes, sinó segons un sistema anomenat Computus, que es va posar en funcionament el segle IV, i que es va polir amb l'entrada en funcionament del calendari gregorià a finals del segle XVI.

D'entrada l'església té fixat com a dia de l'equinocci el 21 de març, tot i que en els últims anys gairebé sempre ha començat el dia 20, i en les pròximes dècades començarà fins i tot en dia 19 en algunes ocasions. El fet que l'inici de la primavera s'estigui tendint a avançar es deu en part al fet que l'any no dura mai exactament 365 dies, sinó al voltant de 365,25, però també a factors relacionats amb el fet que l'òrbita de la Terra és el·líptica, i a petites variacions provoquen les forces d'atracció entre planetes.

Més decisiu és el fet que l'església també té una manera de calcular les llunes plenes. L'anomenada Lluna Plena Pasqual és la que es fa servir per calcular quan és Setmana Santa, d'aquesta manera Diumenge de Pasqua és el primer diumenge després de la Lluna Plena Pasqual. Durant segles el sistema per trobar-la ha estat el següent: en primer lloc dividir l'any en qüestió per 19, i trobar-ne el mòdul, és a dir, la resta de la divisió. En el cas del 2019 el mòdul resulta ser 5. A aquest número se li sumava 1, i amb aquest resultat s'acudia a una taula:

Resultat - Lluna Plena Pasqual

1 - 14 d'abril

2 - 3 d'abril

3 - 23 de març

4 - 11 d'abril

5 - 31 de març

6 - 18 d'abril

7 - 8 d'abril

8 - 28 de març

9 - 16 d'abril

10 - 5 d'abril

11 - 25 de març

12 - 13 d'abril

13 - 2 d'abril

14 - 22 de març

15 - 10 d'abril

16 - 30 de març

17 - 17 d'abril

18 - 7 d'abril

19 - 27 de març

Per al 2019 el resultat és 6, i per tant la lluna plena vàlida seria la del 18 d'abril, tot i que de fet els càlculs astronòmics diuen que la lluna serà exactament plena el dia 19 al migdia. Per això la Pasqua serà just el següent diumenge dia 21 d'abril. Podeu fer la prova amb altres anys. En la reforma del calendari gregorià de finals del segle XVI es va polir i sofisticar aquest sistema, per evitar que es descompensés al cap d'alguns centenars d'anys.

A tot això cal afegir-hi que no totes les corrents dins del cristianisme celebren la Pasqua en el mateix moment, per exemple la Pasqua Ortodoxa aquest any és una setmana més tard, el 28 d'abril. Per cert, dels anys recents el 2008 va ser l'any amb la Setmana Santa més prematura, Diumenge de Pasqua va ser un 23 de març, fins l'any 2160 no tornarà a arribar tant d'hora.