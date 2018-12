El conjunt dels embassaments de les conques internes han doblat el volum d'aigua emmagatzemada en l'últim any

L'any 2018 ha posat punt final a la sequera que s'arrossegava en bona part del Principat. Per una banda, l'hivern va ser molt nivós al Pirineu. Fins i tot es van assolir alguns rècords pel que fa al gruix de neu màxim mesurat per la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). I, per l'altra, tal com us vam explicar divendres, aquesta tardor ha sigut extraordinàriament plujosa.

Una de les conseqüències directes de tota l'aigua caiguda és l'estat que presenten els embassaments. Si ara fa un any el conjunt dels pantans de les conques internes se situaven al 46% de la seva capacitat, ara estsn al 89%. Gairebé s'ha duplicat el volum d'aigua emmagatzemada en els últims 365 dies.

La majoria d'aquests embassaments van notar l'augment més important a la primavera, amb el desglaç de tota la neu acumulada durant l'hivern al Pirineu. És el cas, per exemple, del pantà de la Baells: de principis de març a mitjans d'abril va passar de tenir al voltant de 60 hm3 a fregar els 110 hm3, que és el límit de la seva capacitat.

540x306 Evolució del volum d'aigua embassada a la Baells aquest any (en blau) i la mitjana dels últims 10 anys (en rosa) / Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Evolució del volum d'aigua embassada a la Baells aquest any (en blau) i la mitjana dels últims 10 anys (en rosa) / Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Ara bé, a les conques de l'extrem nord-est i sud del país no ha estat fins a la tardor quan s'han anat omplint els embassaments. De fet, fins a l'octubre eren de les zones on menys havia plogut, però els successius temporals dels últims dos mesos han capgirat la situació.

El pantà de Siurana, situat al Priorat, ha passat del 12% al 48% de la seva capacitat. En el cas de l'embassament de Darnius-Boadella, a la conca de la Muga (Alt Empordà), ara està al 93%, mentre que fa tot just un any voltava el 36%.