La contaminació torna a superar els límits a Barcelona i continua desbocada a Lleida i a Osona

Després d'un lleuger moviment de l'aire entre dimecres i dijous, avui la contaminació ha tornat a ser molt elevada a Barcelona. Els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) han arribat avui a igualar els pics més alts des de l'inici de l'anticicló la setmana passada. L'estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ubicada a la plaça Gal·la Placídia, entre Gràcia i Sant Gervasi, ha arribat a un pic de NO2 de 216 ug/m3, per sobre dels 200 que són el límit horari permès. La superació s'ha allargat dues hores.

540x306 Evolució de la contaminació per NO2 al centre de Barcelona Evolució de la contaminació per NO2 al centre de Barcelona

Tot i que durant la setmana s'ha arribat a nivells molt pròxims als 200 ug/m3 en diverses ocasions, la superació per NO2 d'avui és només la segona des de l'inici de l'anticicló a Barcelona; la primera es va produir a última hora de divendres passat en la mateixa estació. L'NO2 és un contaminant molt vinculat al trànsit rodat, sobretot als vehicles amb motor dièsel.

Les partícules continuen també en nivells molt alts, i no només a Barcelona. En el cas de les partícules PM10, el límit permès es calcula per mitjanes de 24 hores, i el límit són 50 ug/m3 d'aire. Amb les dades d'entre ahir a la tarda i avui aquest llindar s'està superant a Barcelona, però també a ciutats com Granollers, Sabadell, Vic i molt especialment a Lleida i a Manlleu, on les partícules estan continuadament per sobre del límit des de dimarts. Aquest matí a la capital del Segrià la mitjana de les últimes 24 hores de PM10 se situava en 91 ug/m3, gairebé el doble del permès. Durant els últims dies les dades s'han escapat fins i tot per sobre de l'escala prevista en els gràfics que permanentment es poden trobar a les previsions del temps de l'ARA.

540x306 Evolució de la contaminació per partícules PM10 a Lleida Evolució de la contaminació per partícules PM10 a Lleida

Els dies vinents portaran amb tota seguretat una millora de la qualitat de l'aire. L'entrada del mestral i la tramuntana durant el cap de setmana ventilaran clarament la Depressió Central, i en menor mesura també les comarques centrals de Catalunya. A més a més la baixada d'activitat del cap de setmana per si sola ja acostuma a fer millorar clarament la qualitat de l'aire. Tot i això, la previsió del Servei de Vigilància i Control de l'Aire preveu encara qualitat regular de l'aire durant el cap de setmana. L'avís preventiu que es va activar dimarts continua actiu a la conurbació de Barcelona, a Ponent i a la plana de Vic.