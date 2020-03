La contaminació ha baixat poc en els primers dies de confinament

Aquesta primera setmana de baixada de l'activitat no s'està notant especialment en els nivells de contaminació a Barcelona. No cal anar gaire enrere per trobar períodes de set dies amb una mitjana de contaminació més baixa. Fent servir com a indicador el diòxid de nitrogen, el mateix que s'ha utilitzat per a estudis recents de la Xina o del nord d'Itàlia, les dades fins dimecres a la nit indiquen una baixada poc marcada dels nivells de NO 2 .

Hi ha un precedent pròxim de set dies amb una contaminació més baixa: a principis del mes de març les ventades seques van fer baixar més la contaminació, i també en alguns moments del mes de gener o abans de Nadal hi va haver períodes amb nivells de NO 2 força més baixos. En tots aquests casos, provocats bàsicament per canvis de temps o per dies de ventades i renovació d'aire.

Més en concret, sí que hi ha algunes dades significatives, com ara que dilluns la suma de la pluja i la baixada de l'activitat va fer baixar la mitjana de NO 2 fins als 10 ug/m ³ d'aire. Amb dades des de principis del 2018 només hi ha hagut dos dies amb una mitjana de contaminació més baixa, tots dos recents i presents en aquest gràfic, que presenta les dades des del mes de desembre del 2019.

Les dades s'han comparat sempre en grups de set dies per evitar canvis causats per la baixada d'activitat del cap de setmana. Si s'agafa la mitjana entre el dijous de la setmana passada i el dimecres d'aquesta setmana i es compara amb dades des del 2018, el resultat és que la contaminació dels últims set dies quedaria al voltant del percentil 30. És a dir, per sota de la mitjana però lluny de ser un valor destacadament baix.

Una última manera de comparar les dades dels últims set dies pot ser buscant altres períodes de baixa activitat, com ara el mes d'agost. Com es pot observar en aquest segon gràfic, les baixades de contaminació dels dies centrals del mes d'agost del 2018 i del 2019 s'assemblen força, i queda clar que són molt més marcades que la dels últims set dies.