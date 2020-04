La contaminació s'ha reduït a la meitat durant el primer mes de confinament

Els efectes de la reducció de l'activitat en la contaminació s'estan notant de manera dràstica en moltes ciutats d'Europa. Un mes després que comencés el confinament, ciutats com París, Milà, Roma, Barcelona i Madrid han registrat reduccions d'entre el 45% i el 50% en els nivells de diòxid de nitrogen respecte a les mateixes dates de l'any passat, segons dades de l'Agència Espacial Europea i el programa Copernicus.

L'anàlisi s'ha fet a partir de dades obtingudes pel satèl·lit Sentinel-5P, les quals han permès constatar que si es compara la contaminació dels mesos de març i abril de l'any passat amb la del període entre el 13 de març i el 13 d'abril del 2020 la reducció dels nivells de NO 2 se situa al voltant del 50% i és molt similar en totes aquestes grans ciutats.

A París és on aquesta baixada ha sigut més forta, en concret del 54%, però els mapes de l'ESA no tenen en compte els efectes del vent o la pluja en la contaminació, per això xifren en un 15% la incertesa si el que es pretén és saber exactament quina ha sigut la reducció per la baixada de l'activitat humana.

La nota emesa no xifra quina ha sigut aquesta reducció a Barcelona, però l'ARA ha pogut calcular les dades per als mateixos períodes, en aquest cas no a partir de satèl·lit, sinó fent una mitjana de totes les estacions de mesura de contaminació de la ciutat. A Barcelona la reducció fent servir el mateix criteri de l'ESA és del 50% i la mitjana de NO 2 de març i abril de l'any passat va ser de 33 ug/m3 d'aire, mentre que els últims 30 dies s'ha situat en 16,5.