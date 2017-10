El curiós dibuix al cel d'un avió que va girar cua al centre de Catalunya

Ahir a la tarda les condicions d'humitat a les capes altes de l'atmosfera afavorien que les traces dels avions es dibuixessin i persistissin en el cel més clarament que en altres ocasions. És possible que ahir a la tarda caminant pel carrer us cridés l'atenció una traça en forma de ganxo, molt poc habitual. Diversos observadors s'hi van fixar i la van fotografiar. El dibuix al cel es podia veure des de la Catalunya Central, tal com prova la fotografia superior de Nat Tresa i també la inferior de Llucià Garolera, però també els companys de la secció de meteorologia de BTV s'hi van fixar des de Barcelona.

El dibuix al cel no semblava tenir res a veure amb cap gir pròxim a un aeroport, i de fet va ser així. Segons dades extretes del portal d'informació sobre vols Flightradar24.com, l'avió en qüestió es va enlairar a Tolosa, va fer un estrany passeig pels Pirineus i després va arribar a Catalunya provinent de l'Aragó. Just sobre la Catalunya Central va girar cua per tornar a l'aeroport de Tolosa.

540x306 Aquesta és la trajectòria que va seguir l'avió / Flightradar24.com Aquesta és la trajectòria que va seguir l'avió / Flightradar24.com

El vol va començar cap a les 17.00 h i no tenia cap destí previst, de manera que l'explicació més raonable és que es tractés d'un vol de prova, vist que la seu central de la companyia Airbus és precisament a l'aeroport de Tolosa. Un aficionat a la meteorologia i treballador de l'aeroport, Marc Sant, ens ha facilitat més detalls que confirmen aquesta idea. El número de vol era AIB05KP, però AIB no són les inicials de cap aerolínia sinó d'Airbus Industries. Es tractaria d' un avió que s'està posant a punt perquè l'utilitzi la companya xinesa China Southern Airlines. El vol de prova va durar una hora i quaranta-cinc minuts, i sens dubte va ser l'entreteniment dels observadors catalans en una avorrida tarda d'anticicló.