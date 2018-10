Els efectes de viure a -60 ºC

Una de les imatges virals dels últims dies la va fer pública aquest dilluns l' Agència Espacial Europea a Facebook. La fotografia ensenya un dels científics de la Base Concòrdia, a l'Antàrtida, abrigat fins a les orelles i amb un bol de fideus a la mà. Es tracta d'un bol de fideus totalment petrificats, fins al punt que el cobert s'aguanta sol enlaire. L'ESA diu en l'entrada de Facebook: "¿Algú vol uns fideus congelats per dinar? Amb una temperatura de -60º C a l'Antàrtida, has de ser conscient de quanta estona deixes refredar el menjar".

Què hi fan científics de l'Agència Espacial Europea a l'Antàrtida? La base Concordia és un lloc tan remot i inhòspit que s'assembla a les condicions de vida en un altre planeta. L'ESA considera que és un lloc ideal per estudiar com el cos i la ment s'adapten a aquestes circumstàncies, com afecta l'estat d'ànim, el son o fins i tot la relació entre companys. La base Concordia està situada en una zona alta de l'Antàrtida, a més de 3.000 metres d'altitud. Les temperatures rarament superen els -25º al migdia, i poden arribar fins als -80º a l'hivern, quan la foscor és pràcticament absoluta.

540x306 Fideus congelats a la Base Concòrdia / ESA Fideus congelats a la Base Concòrdia / ESA

La imatge del bol de fideus totalment sòlid és impactant i ens fa pensar realment en quanta estona devia passar perquè uns fideus calents es tornessin de pedra. És possible que no calgués esperar gaire, segurament pocs segons, si tenim en compte la temperatura extrema, el poc gruix de la pasta i també el fet que l'aigua calenta es congela més ràpidament que la tèbia. Encara que sigui una idea que va en contra del sentit comú, en determinades condicions l'anomenat efecte Mpemba fa que l'aigua molt calenta es pugui congelar més ràpidament que la tèbia.

L'explicació d'aquest fet no és trivial, i encara avui dia no és del tot clara. És un tema tan controvertit que l'any 2012 la Royal Society of Chemistry va oferir 1.000 lliures esterlines a qui trobés la millor resposta a la pregunta. Alguns dels motius serien, per exemple, que a més temperatura l'aigua s'evapora més i hi ha menys massa per congelar, o també que com més calent està un líquid menys gasos dissolts li queden, uns gasos que dificulten la congelació.