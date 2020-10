Episodi de contaminació per partícules en bona part de Catalunya

El departament de Medi Ambient ha declarat aquest matí un episodi de contaminació a causa dels alts nivells de partícules PM10 que s'estan registrant a Catalunya des d'ahir. Més de trenta estacions de mesura han superat el valor de 50 ug/m 3 d'aire en una mitjana de 24 hores, que marca el límit de protecció de la salut, i sis han superat els 80 ug/m 3 d'aire, amb dades fins a les 9 del matí.

Les estacions amb nivells més alts són les de l'Eixample, Gràcia - Sant Gervasi i Poblenou de Barcelona, però també a Sabadell, l'Hospitalet i a Montcada i Reixac s'havia superat aquest valor de 80 ug/m 3 d'aire ja a primera hora. Val a dir que aquestes són dades fins a les 9 del matí. Al migdia la mitjana de PM10 de les últimes 24 hores ja arribava als 100 ug/m 3 d'aire a Barcelona i se situava en 97 a Girona. El límit de 50 ug/m 3 d'aire s'ha superat fins i tot als observatoris de Sort i del Montsec, cosa que posa de manifest el pes que l'entrada de pols del Sàhara està tenint en aquest episodi.

651x366 Evolució de les partícules PM10 a Girona durant els últims dies Evolució de les partícules PM10 a Girona durant els últims dies

Segons el comunicat de Medi Ambient la previsió meteorològica augura que les condicions de dispersió milloraran durant el dia d’avui, però no amb prou intensitat per augmentar significativament les condicions de dispersió.

La potent borrasca Barbara està darrere d'aquesta incursió d'aire tan càlid i saharià dels últims dos dies. La seva situació a l'Atlàntic i la seva potència han permès un corrent de vents de sud intens al Mediterrani que ha fet arribar tota aquesta pols del Sàhara. Demà el temps canviarà completament, entrarà vent sec de l'oest i això afavorirà que la qualitat de l'aire millori de manera clara.