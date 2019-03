L’estat dels embassaments encara supera el 85% de la seva capacitat

Les reserves totals dels embassaments de les conques internes de Catalunya se situen encara ara, al 86% de la seva capacitat màxima. Curiosament, 29 punts percentuals més del que teníem acumulat l’any passat, un 57%. Cal recordar que, l’any passat va començar a ploure a partir de febrer i va ser llavors quan va començar a millorar l’estat de les conques internes, que era molt deficient.

651x366 Estat actual de les conques internes de Catalunya / Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Estat actual de les conques internes de Catalunya / Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Enguany estem en la situació oposada, venim d’un any molt plujós en què molts embassaments van arribar al total de la seva capacitat. Durant la tardor passada, es van registrar superàvits molt destacables que van acabar amb rècords de precipitació. Molts pantans van haver d’obrir les seves comportes per tal de poder gestionar tota l’aigua que rebien de noves precipitacions que no cessaven.

651x366 Gràfiques de l'estat dels embassaments de la Baells i Darnius / Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Gràfiques de l'estat dels embassaments de la Baells i Darnius / Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Això ha provocat que, tot i estar pràcticament quatre mesos sense ploure, les reserves d’aigua emmagatzemades per al consum, segueixin estan en nivells molts òptims. Tanmateix, la natura no té embassaments per emmagatzemar precipitacions a tant llarg termini i per tant, els boscos, camps i ecosistemes en general, necessiten precipitacions de nou per tal d’encarar amb força la primavera. A nivell superficial, les ventades d’aquest hivern juntament amb diferents episodis d’humitats baixes en molts indrets, no han ajudat a mantenir la humitat de les pluges de la tardor passada.

D’altre banda, els nivells de pol·len, un altre factor a destacar durant aquests dies, s’estan disparant fins a nivells rècord segons experts, degut a l’absència de precipitacions. En definitiva, un episodi de precipitacions generals és el que convindria més en aquests moments, per reduir els nivells de pol·len i per regar de forma general el territori altra vegada de forma superficial.