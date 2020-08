El 'derecho', l'huracà de terra endins

Entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana una tempesta de gran extensió i llarga durada va escombrar Iowa, l'est de Nebraska i parts d'Illinois, Wisconsin, Indiana i Missouri, als Estats Units. Aquest fenomen, conegut popularment com a derecho i relativament habitual en aquests estats de l'Oest Mitjà dels EUA, es caracteritza per portar associats vents violents en línia recta –similars als d'un esclafit– que sovint assoleixen velocitats superiors a 150 km/h. Serien agrupacions de tempestes semblants a les línies de torbonada però abraçant extensions de fins a 400 o 500 km d'amplada i arribant a recórrer més de 1.500 km en 24 hores pràcticament sense perdre intensitat.

Aquests trens convectius o trens de tempestes provoquen devastacions similars a les d'un huracà de categoria 2 o 3 a l'escala de Saffir-Simpson. De fet, el derecho d'aquest dilluns va deixar gairebé 2 milions de persones sense electricitat, va provocar 4 víctimes mortals i va deixar un panorama desolador al seu pas: més de 10 milions d'acres –superior a la superfície total de Catalunya– de cultius de soja i blat de moro devastats només a Iowa, milers d'arbres arrencats d'arrel, cotxes i camions bolcats i edificis i infraestructures destrossats.

I’m glad to see #IowaDerecho is finally trending. We were shocked at how few people had heard about it. Last week 100+mph winds tore through our state destroying countless properties and millions of acres of crops. This video was from @BlackEarthGalry in Cedar Rapids. pic.twitter.com/QY8BvtD0pB