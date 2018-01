Un desembre amb neu però gairebé sense pluja deixa els embassaments per sota del 45%

Aquest desembre hem vist moltes imatges de neu però ben poques de pluja. El pas de molts sistemes frontals ha fet que la neu hagi emblanquinat en moltes ocasions la serralada pirinenca, però en canvi a la majoria de comarques aquests fronts hi han deixat només quatre gotes o ni tan sols això.

Al Pirineu occidental les precipitacions han arribat a acumular fins a 264 l/m² a Lac Redon, a la Vall d'Aran, 211 a Certascan, al nord del Pallars Sobirà, o 182 a Espot. Tots tres observatoris estan per sobre dels 2.000 metres, però també a Viella s'hi han acumulat entre pluja i neu 122 l/m², segons dades del Meteocat. Això fa que a hores d'ara el gruix de neu en alguns sectors del Pirineu sigui molt superior a l'habitual per aquesta època de l'any.

Segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al sector de la Bonaigua hi ha acumulats uns 130 centímetres de neu, quan el normal per aquesta època és que n'hi hagi uns 75. Més exagerades són encara les dades a la Cerdanya, a Malniu, a la cota 2.200, el gruix arriba als 50 centímetres, quan normalment per aquesta època n'hi ha menys de 20. Al vessant sud els gruixos no són ni de bon tros tan importants; a Boí, per exemple, hi ha un 30% menys de la neu que la que sol haver-hi a principis de gener.

540x306 Gruix de neu acumulat a Malniu, a la Cerdanya / ICGC Gruix de neu acumulat a Malniu, a la Cerdanya / ICGC

Les precipitacions del Pirineu occidental han fet que alguns embassaments de la conca de l'Ebre sí que hagin millorat el nivell les últimes setmanes; per exemple, el pantà de Camarasa ha passat de tenir menys de 90 hm³ d'aigua a tenir-ne 112 en tres setmanes, i ara frega el 69% de capacitat. També el pantà de Santa Anna ha pujat clarament l'últim mes, i en poques setmanes ha passat d'estar a poc més del 50% de capacitat a superar el 72%. Són embassaments situats als cursos del Noguera Pallaresa i del Noguera Ribagorçana, on sí que ha plogut i nevat les últimes setmanes.

Per contra, els pantans de les conques internes de Catalunya, és a dir, els que desemboquen directament al mar i no a l'Ebre, continuen baixant. Ara mateix el conjunt d'aquests embassaments se situa al 44,5%. Cal tenir en compte que a mitjans d'octubre estaven al 54%, i pel pont de la Puríssima, al 47%. Especialment baixos són els nivells del pantà de Riudecanyes, al 18%, i el de Siurana, al 12%. Bona part del Ripollès i del Berguedà han rebut menys de la meitat de la pluja que tocaria al desembre, i deixant de banda les comarques de Lleida, a gran part de Catalunya no hi ha plogut ni un 30% del que sol fer-ho durant l'últim mes de l'any.

540x306 Tant per cent de pluja acumulada respecte l'habitual al desembre Tant per cent de pluja acumulada respecte l'habitual al desembre

Les previsions fan pensar que el cap de setmana ens pot portar un alleugeriment d'aquesta situació greu de sequera, de manera que entre dissabte i diumenge arribaran pluges i nevades extenses que podrien deixar més de 50 l/m² en alguns punts del Pirineu oriental.