El desglaç està omplint els embassaments

Primer les nevades, i després el desglaç i la pluja. Aquesta successió de fenòmens ha fet créixer notablement el cabal dels rius d'arreu del país, especialment dels que neixen al Pirineu i al Prepirineu.

El riu Llobregat al seu pas per Guardiola de Berguedà, que fa una setmana portava un cabal de 2,7 m³/s, avui baixa a 15,6 m³/s. Per la seva banda, el cabal del riu Ter al seu pas per les Masies de Roda ha pujat dels 6,9 m³/s de diumenge passat als 30,9 m³/s d'avui. I el Segre a l'altura d'Organyà ha passat de 21,0 m³/s a 35,4 m³/s. Tota aquesta aigua està arribant als embassaments.

Les capçaleres del #Llobregat i del #Ter continuen aportant aigua i situen els embassaments en el 52% de la seva capacitat, just en el límit entre un nivell de reserves sec i normal. Tinguem #cura en l'ús de l'aigua i esperem la #primavera. pic.twitter.com/5BkyA19ggs — ACA (@aigua_cat) 4 de març de 2018

En aquests moments, els embassaments que més han pujat són els de les conques del Ter i el Llobregat. Per exemple, Sau tenia poc més de 60 hm³ emmagatzemats a principis d'any, i avui ja en té 102. Això fa que estigui al 62% de la seva capacitat. La Baells ha seguit un patró semblant i ha passat de gairebé 55 hm³ a 67 hm³ en dos mesos.

Ara bé, en general, els embassaments estan per sota de la mitjana dels últims 10 anys d'aigua emmagatzemada per l'època. L'únic que està per sobre és el de Sant Ponç (riu Cardener), que en aquests moments té poc més d'1 hm³ més del que tocaria i se situa al 95% de la seva capacitat.

Els embassaments de la conca de l'Ebre també han millorat el seu estat. Els més grans s'acosten o fins i tot superen el 50% de la seva capacitat. Destaca l'embassament de Canelles, que està al 47%; el de Rialb, al 54%; el de Talarn, al 50%, i el de Riba-roja, al 89%.

En canvi, la situació és força dolenta als embassaments de les conques més petites de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Tot i les precipitacions, la falta d'aigua tan destacable dels últims mesos no ha permès fer pujar gaire el nivell dels embassaments. El de Riudecanyes està al 20% de la seva capacitat i el de Siurana tan sols al 14%.

Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, encara cal que arribi més aigua als diversos embassaments per deixar enrere el que es considera un nivell de reserves sec per passar a un nivell de reserves normal. Haurem d'esperar a la primavera i no deixar l'hàbit d'estalviar aigua.