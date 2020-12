Les destrosses que hi va haver divendres passat a Horta de Sant Joan les va causar un tornado

Divendres de la setmana passada, 11 de desembre, una forta ventada associada a una tempesta va fer malbé diverses teulades dels afores d'Horta de Sant Joan (Terra Alta). Com sol passar quan té lloc un fenomen d'aquestes característiques, sobretot si és fosc, sempre hi ha el dubte de si les destrosses han estat fruit d'un tornado o d'un esclafit.

Per tal d'esclarir l'origen dels danys, a principis de setmana el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va dur a terme un treball de camp per delimitar la zona afectada i analitzar les característiques que presentaven els elements malmesos. A partir d'aquest estudi in situ es va poder determinar que l'origen de les destrosses va ser un tornado.

El remolí de vent no només va arrencar teules de diverses cases del sud i l'oest del nucli urbà d'Horta de Sant Joan, sinó que també va trencar branques d'arbre, va tombar pins i oliveres i fins i tot en va arribar a escapçar algun. Tenint en compte aquests danys, s'estima que el fibló va ser d'intensitat EF1 segons l'escala de Fujita millorada (que va d'EF0 a EF5), és a dir, que va dur vents de 138 a 178 km/h.

El tornado va tocar terra al municipi d'Arenys de Lledó, a la comarca del Matarranya, a les 17.43 h de la tarda. Ràpidament va anar avançant cap al sud-est, tot travessant el riu Algars i diversos camps de conreu, fins a dissipar-se al sud del municipi d'Horta de Sant Joan quatre minuts més tard.

651x366 Recorregut fet pel tornado que va afectar Horta de Sant Joan / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Recorregut fet pel tornado que va afectar Horta de Sant Joan / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Curiosament, l'estació meteorològica automàtica que el SMC té a Horta de Sant Joan no va poder registrar directament el pas del tornado. El motiu és que l'estació es troba uns 700 metres al sud-est de la zona per on va passar i, com que es tracta d'un fenomen meteorològic d'escala molt local, a aquesta distància del tornado el vent no va ser gaire destacable. Tan sols va mesurar un cop màxim de 58 km/h pel pas de la tamborinada.

Que hi hagi fiblons a Catalunya al mes de desembre no és gaire habitual, ja que acostumen a formar-se entre els mesos d'agost i novembre. Tot i que hi ha alguns precedents. L'últim va ser l'1 de desembre del 2017 a Juneda (Garrigues), si bé en aquella ocasió va ser molt feble i gairebé no va fer mal.