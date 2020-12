Els deu dies més plujosos de la dècada

S'acaba una dècada en què ha tocat patir moments de sequera forta però també temporals de pluja de màxima categoria. Els anys de més precipitacions han arribat al final, i els episodis més greus d'inundacions també. A partir de dades de més de 80 estacions del Meteocat hem buscat quins han sigut els dies amb més quantitat de litres caiguts a tot Catalunya, més enllà dels màxims locals d'un lloc o un altre. La suma de litres de cada dia és una dada que no ens diu res per si mateixa, podrien ser el doble si haguéssim utilitzat el doble d'estacions, però en canvi la dada sí que serveix per entendre com de global i abundant va ser la pluja en un dia concret respecte a un altre.

Potser us sorprendrà que aquesta llista no estigui encapçalada per cap dels dies del temporal Gloria del gener d'aquest any, però el fet és que la duresa d'aquell temporal va ser deguda tant per l'abundància de la pluja i les fortes ventades com, sobretot, per la persistència de la borrasca. Si bé el Gloria no encapçala la llista, sí que és l'única borrasca que té dos dies en aquesta classificació dels dies més humits de la dècada. Del 20 al 23 de gener, aquestes més de 80 estacions del Meteocat van recollir més de 12.700 l/m2, mentre que altres dies molt plujosos d'aquesta llista tenen jornades anteriors i posteriors amb molta menys precipitació.

651x366 Acumulacions totals de pluja durant el temporal 'Gloria' Acumulacions totals de pluja durant el temporal 'Gloria'

El temporal que encapçala la llista és curiosament el que hi va haver només tres mesos abans, l'octubre del 2019, recordat sobretot pel desbordament del Francolí. Curiosament a la llista també hi ha una altra situació del final del 2019, un temporal de llevant que ha quedat totalment oblidat per l'arribada un mes i mig després del Gloria. També hi ha una altra situació d'aquest any, la que a finals d'abril va tornar a posar al límit alguns rius i que al voltant de Barcelona va acabar deixant més aigua fins i tot que el temporal del gener.

Sis dels deu dies amb més pluja de la dècada són dels tres últims anys. Per anys, el 2018 quedarà com l'any més plujós de la dècada. En total, aquest grup d'estacions del Meteocat va acumular més de 84.000 l/m2 aquell any, gairebé 10.000 més dels que se sumen enguany, tot i els temporals que hi ha hagut. El més sec va ser el 2012, i el 2015, el 2016 i el 2017 van ser tres anys seguits amb menys de 50.000 l/m2 en aquest grup d'estacions, un dèficit d'aigua que va fer tornar a entrar Catalunya en situació de greu sequera.