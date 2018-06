La calor arriba de mitjana un mes abans que fa 45 anys

La calor aquest any s'ha fet esperar. En ciutats com Reus i Girona, i en alguns barris de Lleida, la primera temperatura de 30º no ha arribat fins a aquesta setmana, un fet poc habitual els últims anys però que en canvi hauria sigut normal fa quatre dècades.

Hem analitzat dades de quatre observatoris prelitorals i interiors per veure com ha evolucionat aquesta dada al llarg dels anys i el resultat és que en tots els casos el primer dia de l'any en què s'arriba als 30º s'ha avançat com a mínim 20 dies, i en algun cas més de 40.

El gràfic que acompanya aquesta peça ensenya l'arribada del primer dia de l'any que el termòmetre supera els 30º a partir d'una mitjana suavitzada. A l'eix vertical hi ha el dia de l'any numèricament; per fer una mica més entenedora la informació us anirà bé saber que l'1 d'abril ha sigut el dia 91 de l'any, l'1 de maig el dia 121, i el dia 1 de juny el 152. La tendència a la baixa en les quatre línies del gràfic és clara, cosa que fa evident que el primer dia càlid de l'any ha tendit a arribar cada cop més aviat durant les últimes dècades.

El cas més clar és el de l'observatori de l'aeroport de Girona, on de mitjana el primer dia amb 30º s'ha avançat fins a 45 dies, i ha passat d'arribar a principis de juliol a fer-ho habitualment cap al 20 de maig. A Tortosa el primer dia de 30º arribava abans a principis de juny i ara ho fa normalment a finals d'abril. En els casos de Lleida i de l'aeroport de Reus l'avançament és d'uns 25 dies.

Però la dinàmica dels últims anys no s'ha fet notar aquesta primavera: enguany la primera temperatura de 30º ha arribat a l'Escola d'Enginyeria Agrària de Lleida el 16 de juny, la data més tardana des del 1977. Amb tot, cal dir que el 24 de maig el termòmetre es va quedar en 29,9º, i els 30º es van superar en altres punts de la ciutat. A Girona els primers 30º van arribar el 18 de juny, la data més tardana dels últims 10 anys.